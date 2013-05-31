Депиляция ног в салоне обернулась для минчанки сильной аллергической реакцией

Новости Минска. О правде достоверно только одно: в ногах ее нет. Героиня этого сюжета стала искать правду из-за своих ног. И, не найдя ее, обратилась на горячую линию телеканала…

Мужчины знают, что если почаще отстригать на ногах ногти, то носки рвутся значительно реже! Женщины знают, что если почаще делать эпиляцию, мужчины рвутся к их ногам… Минчанке Юлии Пилипушко друзья на день рождения подарили сертификат в салон красоты.

Юлия Пилипушко:

Решила подготовиться к лету и сделать депиляцию ног. В четверг пошла в салон, записалась к специалисту, выполнили мне процедуру, и на следующий день появилась аллергия.

Чтобы справиться с болезненными ощущениями, Юлия купила в аптеке таблетки и мазь. Однако невыносимый зуд и сильнейшее раздражение на лекарства отреагировали, как коты на пинок хозяйки, то есть никак… Но это были цветочки…

Юлия Пилипушко:

В понедельник с утра проснулась, и внизу там, где косточки, ноги были опухшие до такой степени, что косточек не было видно. Вечером вызвали скорую, скорая сделала укол, 2 укола гормональных, чтобы сошли опухоль и зуд.

После отъезда врачей Юлия, собрав волю в кулак, отправилась в салон красоты, чтобы сказать все, что она думает по поводу процедуры и последствий. Косметолог, приложивший руки к ногам девушки, совершенно равнодушно заметила: «Такое бывает». То есть надо полагать, что в данном салоне красоты ничего странного не находят в том, что после визита к ним следует визит скорой?

Юлия Пилипушко:

Я пошла к дерматологу в диспансер, дерматолог тоже подтвердила, что это аллергическая реакция, выписала лекарства… В итоге продолжаю лечиться, сегодня уже почти как неделя прошла, аллергия до сих пор продолжается, и зуд, очень сильный, сегодня проснулась от того, что сильно чесались ноги.

Когда Юлия смотрела на свои ноги, у нее зачесались и руки … В переносном смысле. Кто ответит за мучения, и кто залечит физическую и душевную рану?

Юлия Пилипушко:

Сейчас лето на улице, 20 градусов, а мне приходится ходить в штанах, естественно, меня это не устраивает. Я хочу открыть ноги, показать, но, к сожалению, не могу, потому что и зуд меня продолжает беспокоить, и эстетический вид моих ног не позволяет этого сделать.

И пока девушка мучается этими животрепещущими вопросами, поговорим с профессиональным косметологом одного из ведущих салонов красоты столицы:

Милена Милай, косметолог:

После восковой депиляции ног возможно легкое раздражение, которое длится не более 6 часов, должно, в принципе, проходить, не должно быть отечности. Зуд - это, скорее всего индивидуальная реакция, обязательной она не должна быть. Просто в воски добавляются различные экстракты трав, они могут быть с шоколадом, с водорослями, с медом... Возможно, на какой-то из компонентов - индивидуальная реакция конкретного человека.

Так сложилось, что для косметологов многих салонов красоты проведение теста на аллергию - скорее исключение, чем правило. Редкие администраторы интересуются тем, есть ли у конкретного клиента аллергия на какой-либо компонент, скажем, на шоколад или на мед. Максимум предупредят клиента о том, что нельзя делать после процедуры…Юлию не тестировали и не информировали…

Милена Милай:

Нельзя после депиляции находиться на открытом солнце до 48 часов, не посещать солярии, сауны, бассейны, бани до трех дней. То есть это может вызывать раздражение.

Юлия утверждает, что строго соблюдала все правила, и во всем обвиняет сотрудников салона. Руководство, которого, кстати, от комментариев категорически отказалось. Разве что со знанием дела заметило, что девушка могла получить аллергию от солнечного света, водных процедур и даже от цветочной пыльцы…

Юрий Щербич, адвокат:

Самое главное в данном случае - доказать то, что имеется причинно-следственная связь между некачественно оказанной услугой салоном красоты и наступившими последствиями в виде вреда здоровью. Для этого необходимо будет назначать соответствующую экспертизу, которая подтвердит данный факт.

Если эксперт подтвердит, что именно процедура привела к таким последствиям, то Юля сможет отыграться на салоне по полной…

Юрий Щербич, адвокат:

Можно требовать понесенные материальные затраты, материальный вред - это затраты на лечение, может быть, также потерянный заработок - в результате таких последствий, возможно, она не могла выходить на работу. Также можно требовать и компенсацию морального вреда, физически и нравственные страдания, понесенные ею, сумму вреда она должна оценивать самостоятельно.

До того, как корреспондент «Добро пожаловаться» вмешался в дело, руководство салона красоты «Валери» от девушки отмахивалось, словно от назойливой мухи… Магическое слово «телевидение» сделало свое дело, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.

Юлия Пилипушко:

Я думаю, если бы вы не позвонили, директор салона со мной не встретился бы.

В общем, правду говорят, что иногда решительный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади…Юлию оперативно осмотрел дерматолог салона и выписал новые препараты. Через день красноту с ног, как рукой сняло. Также директор салона пообещал, что вернет Юлии деньги за лекарства. С чем мы ее и поздравляем…

Эпиляции, наращивание ногтей, ресниц, солярии - на что только девушки ни пойдут ради того, чтоб сказать мужчине «нет»!