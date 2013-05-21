Минские медики совместно с канадскими провели несколько операций на сердце

Новости Беларуси. Соединяя опыт. Столичные медики совместно с коллегами из Канады провели сегодня в Минске несколько операций на сердце.

Такие медицинские манипуляции позволяют предотвратить проявления стенокардии и уменьшить масштабы инфарктов.

Интернациональному сотрудничеству уже почти полтора десятка лет. Ежегодно канадские врачи приезжают в Беларусь, чтобы поделиться опытом и наработками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Сиренко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Этот мастер-класс – возможность для наших специалистов пообщаться, поделиться опытом, обменяться мнениями, поговорить о перспективах сотрудничества.

Билл Костюк, профессор университета Западного Онтарио (Канада):

Изначально целью работы кардиологов в этой программе являлось помочь нашим коллегам кардиологам в Беларуси. Но за последнее десятилетие их навыки настолько улучшились, что уже почти равны нашим врачам.