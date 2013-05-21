Прямой эфир

Минские медики совместно с канадскими провели несколько операций на сердце

21 мая 2013 18:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Соединяя опыт. Столичные медики совместно с коллегами из Канады провели сегодня в Минске несколько операций на сердце.

Такие медицинские манипуляции позволяют предотвратить проявления стенокардии и уменьшить масштабы инфарктов. 

Интернациональному сотрудничеству  уже почти полтора десятка лет. Ежегодно канадские врачи приезжают в Беларусь, чтобы поделиться опытом и наработками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Сиренко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Этот мастер-класс – возможность для наших специалистов пообщаться, поделиться опытом, обменяться мнениями, поговорить о перспективах сотрудничества.

Билл Костюк, профессор университета Западного Онтарио (Канада):
Изначально целью работы кардиологов в этой программе являлось помочь нашим коллегам кардиологам в Беларуси. Но за последнее десятилетие их навыки настолько улучшились, что уже почти равны нашим врачам.

# Виктор Сиренко # Операции на сердце

Другие новости рубрики

Все новости
Строительство 4-ех значимых объектов для здравоохранения завершат за 2013 год
18 мая 2013 14:29

Строительство 4-ех значимых объектов для здравоохранения завершат за 2013 год

Анджелина Джоли перенесла операцию по удалению груди
15 мая 2013 10:58

Анджелина Джоли перенесла операцию по удалению груди

Директору и анестезиологу «Экомедсервиса» предъявлены обвинения
13 мая 2013 15:31

Директору и анестезиологу «Экомедсервиса» предъявлены обвинения