В лечении болезней сосудистой системы и кожных ран будут использоваться белорусские технологии

Новости Беларуси. Применение стволовых клеток в медицинской практике Беларуси выйдет на новый уровень. Отечественные технологии будут использоваться в лечении болезней сосудистой системы и кожных ран.

У белорусских ученых уже есть успешный практический опыт. Этой работой занимается центр клеточных технологий на базе Института биофизики Национальной академии наук. В августе предстоит международная сертификация.

Сегодня, 24 мая, центр посетил премьер-министр страны. Михаил Мясникович отметил значимость создания предприятий биотехнологического профиля и как результат развития отдельно сектора экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

То, что касается развития биотехнологического направления, это один из 11 приоритетов развития нашей экономики до 2020-го года. Я бы отметил, что это уже вышло за пределы научных лабораторий, и мы имеем целый ряд производств, которые производят биотехнологическую продукцию. Не ту, которая когда-то традиционно выпускалась, а это уже новые, конкурентные на мировых рынках товары.

Людмила Дубовская, директор Института биофизики и клеточной инженерии:

В прошлом году для привлечения зарубежных пациентов в Республику Беларусь, для привлечения зарубежных инвестиций нами была проведена модернизация ряда помещений центра для создания наукоемкого, высокотехнологичного производства стволовых клеток, соответствующего международному стандарту. Аналогичных центров, наверное, нет, сертифицированных по международным стандартам. Мы первые.