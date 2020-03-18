«Необходимо использовать правило тарелки». Как похудеть к лету быстро и без вреда для здоровья

За пару недель до долгожданных солнечных дней Интернет атакуют запросы: «Как быстро похудеть к лету?» Чтобы не попасть в эту сладкую компанию фантазеров, за тело пора браться уже сейчас. Навсегда откажитесь от мысли убивать лишние кило мгновенно, истязая организм голоданием, изнурительными нагрузками и волшебными чаями. Такой подход принесет растяжки на теле и проблемы со здоровьем.

Алиса Петлицкая, фитнес-тренер:

Программа должна быть индивидуальной, невозможно составить одну, которая подойдет всем. Поэтому если вы новичок, то вам лучше обратиться к тренеру, который составит программу с учетом особенностей вашего здоровья.

Анастасия Герасимчик, диетолог, врач-эндокринолог:

Я рекомендую исключить продукты, которые богатые трансжирами, – это всевозможная выпечка, кондитерские изделия, также фастфуд. Нужно обратить внимание на то, чтобы в рационе было достаточное количество белковых блюд, животного и растительного происхождения, сложных углеводов, такие, как крупы, цельнозерновой хлеб и полезные жиры.

Для тех, кто питается пирожными и иллюзиями, путь к идеальной фигуре будет долгим и тернистым. Обладателем стройного тела можно стать лишь благодаря правильному питанию и регулярным физическим нагрузкам. Алиса Петлицкая:

Сейчас есть очень много спортивного инвентаря. Но в тренировках, независимо от того, где вы тренируетесь: в тренажерном зале или дома, очень важна регулярность. Если вы выполняете тренировку раз в неделю, раз в две недели, то результата вы никакого не увидите.

Основа правильного и здорового питания – овощи, фрукты и зелень. Такой наборчик – кладезь полезных витаминов, антиоксидантов, минералов и клетчатки. Попробуйте добавлять листья шпината в супы и омлеты, использовать овощи в бутербродах и перекусывать фруктами с йогуртом.

Анастасия Герасимчик:

Для того, чтобы снижать массу тела, в целом, нужно энергии потреблять меньше, чем тратить. Необходимо использовать правило тарелки. 1/4 часть тарелки нужно заполнить каким-то белковым блюдом – это может быть яйцо или птица, еще 1/4 часть тарелки заполнить сложными углеводами – это какая-нибудь крупа, цельнозерновой хлеб и половину тарелки заполнить фруктами и овощами.