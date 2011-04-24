Cотрудники РНПЦ радиационной медицины и экологии человека в Гомеле получили 60 сертификатов на изобретения

О необходимости создания специализированного медицинского учреждения на пострадавших территориях заговорили сразу же после аварии на Чернобыльской АЭС. Но так уж исторически сложилось, что центр, рассчитанный и на россиян, и на украинцев, белорусам пришлось строить самим.

Передовым подходам к оказанию медпомощи и развитию самой науки суждено было воплотиться в Гомеле. В 1999 году будущий Центр радиационной медицины и экологии человека был включён в список важнейших социально-значимых объектов, а уже в декабре 2003 года центр принял первых пациентов. В рассказе об этой клинике по праву самым часто встречающимся словом должно быть «первый». Здесь с самого первого дня и по сей день многое делают впервые. Например, офтальмолог Оксана Сердюкова. Вес её пациентов зачастую не более полутора килограммов. Благодаря ей, сотни белорусов, рождённых до срока, получили способность видеть своими глазами.

Оксана Сердюкова, врач-офтальмолог Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека:

Благодаря наличию диагностического оборудования и лечебного оборудования, а именно лазерных установок, мы проводим диагностику и лечение, чтобы предотвратить слепоту и инвалидизацию в дальнейшем. Это методики самых современных развитых стран.

Ретинопатия недоношенных — операция против этого недуга лишь одна из сотен сложнейших, которые проводят специалисты центра ежедневно. За год в отделении микрохирургии глаза оперируется свыше двух тысяч человек. Всего же 9 клинических отделений за год посещает почти 100 тысяч. Только в стационаре высококвалифицированную помощь получает 13 тысяч пациентов. Сложнейшие операции и тяжелейшие курсы химиотерапии дают ещё один шанс не только белорусам. Значение Центра уже давно вышло за пределы страны. В зоне влияния — минимум Восточная Европа. Здесь лечатся жители России, Украины, Израиля, Армении, Азербайджана, Америки.

Маленькой украинке Маше всего три года. В Гомеле девочка без преувеличения провела половину жизни. Здесь ей помогают победить редкое онкозаболевание крови.

Ирина Хван-Харен, мама Маши (гражданка Украины):

Привыкли мы уже здесь. Уже как домой приезжаем. Маша выросла здесьОна думает, что здесь её дом.

Отделение детской гематологии — это высший мировой стандарт. А критерий эффективности лечения самый жёсткий — выживаемость. Второй шанс здесь дарят сотням детишек. И немалая заслуга в достижениях центра одного из лучших на постсоветском пространстве диагностических отделений. Диагностика и раннее выявление заболеваний — на это делают главную ставку в центре.

Виктор Доманцевич, и.о заведующего отделением лучевой диагностики Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека:

Наша клиника в плане диагностического оборудования оснащена на современном уровне. У нас есть магниторезонансный высокопльный томограф, один из немногих в Беларуси, прямой цифровой рентгеновский аппарат.

Однако, учёные центра пошли дальше. Теперь они умеют не только диагностировать, но и прогнозировать заболевание пока ещё у вполне здорового человека. Уникальные исследования, проведённые в лаборатории молекулярной генетики, позволили определить генетические поломки, характерные для всего белорусского этноса.

Аркадий Силин, заведующий лабораторией молекулярной генетики:

Мы имеем возможность выявить людей, у которых есть высокий риск заболеть раком молочной железы и раком яичника. Тем самым, мы имеем возможность сформировать потенциальные группы риска даже среди относительно здоровых людей, что в последующем при проведении профилактических мероприятий, поможет свести к минимуму тяжёлые последствия этих заболеваний.

Сейчас генетики работают над определением маркеров острых и хронических онкозаболеваний крови. Всего же за семь лет сотрудники центра получили 60 сертификатов на изобретения. Это значит, что до них никто в мире не применял ни таких технологий, ни такого оборудования. И главное, что наука здесь нераздельна с практикой. Всё, что вчера было в лаборатории, уже завтра в руках практикующего врача. Центр живёт полноценной и гармоничной жизнью, даря здоровье тысячам людей.

Андрей Кондриков в 1986 году месяц провёл в «зоне». Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС сегодня пациент отделения иммунологии и аллергологии. Кстати, тоже единственного в стране.

Андрей Кондриков, пациент центра, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

Качество обслуживания здесь высокое. Я много, где лежал, но здесь всё просто великолепно. Вложения в этот центр оправдывают своё. Я здесь и россиян встретил, и украинцев. Мы здесь все вместе. И деньги вложены не зря.

Высокой оценки работа центра удостоена и на самом высоком государственном уровне. Накануне 25-ой годовщины аварии на Чернобыльской АЭС ему было присвоена премия за достижения в области качества правительства Республики Беларусь. И опять же — впервые такая премия вручается в нашей стране учреждению здравоохранения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Рожко, директор Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека:

Самый большой залог успеха — это наш слаженный сплочённый коллектив. И то, что мы поставленные государством задачи выполняем на отлично.