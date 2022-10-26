Почему сейчас риск заболеть инсультом выше и какие могут быть последствия? Ответили специалисты

Мы живем в тревожное время, но можем быть абсолютно уверены: что бы ни случилось, нас поддержат здесь и сейчас. Но иногда нужно сделать самим первый шаг к собственной безопасности. У минчан, как и у жителей всей Беларуси, есть все возможности следить за здоровьем и вовремя обращаться к врачам. Почему мы часто запускаем болезни и к чему приводит невнимательное отношение к характерным симптомам? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Давайте начнем с проблемы, которая из года в год становится все более актуальной, – это проблема инсультов. 29 октября отметим Всемирный день борьбы с инсультами. Давайте поговорим о том, что в нашем городе, в нашей стране делается для профилактики и лечения этого сложного и опасного заболевания.

Алексей Борисов, главный внештатный невролог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Проблема инсультов является одной из важнейших как в неврологии, так и в медицине в целом. Это определяется заболеваемостью, смертностью и инвалидизацией вследствие инсульта. По заболеваемости инсульт – это весьма распространенное заболевание. К сожалению, тенденции в мире будут не слишком хороши в плане заболеваемости, поскольку меняется возрастная структура населения, то есть продолжительность жизни увеличивается, и возраст – это очень важный фактор риска инсульта, поэтому прогнозируемая заболеваемость будет выше, потому что многие люди стали доживать до своих факторов риска, в частности атеросклероза – одного из важнейших факторов риска. Екатерина Забенько:

С одной стороны, хорошо, что продолжительность жизни увеличивается, с другой стороны, мы доживаем до тех самых рисков. Алексей Борисов:

Да, это важный момент. По смертности инсульт занимает 3 место среди всех заболеваний. Екатерина Забенько:

Насколько я знаю, в Беларуси в 2-2,5 раза заболеваемость выше, чем во многих других странах. С чем это связано? Алексей Борисов:

Я бы не сказал, что у нас такие большие показатели по заболеваемости.

Екатерина Забенько:

То есть немножко раздуты, преувеличены эти цифры? Алексей Борисов:

Да, я думаю, во-первых, что это преувеличено. Во-вторых, у нас есть некоторые объективные факторы. Это и возраст населения. Беларусь – не очень молодая страна, к сожалению, в плане жителей. Надо отметить еще инвалидизацию. Из пяти человек, которые перенесли инсульт и выжили, полностью восстанавливается только один, четыре остаются инвалидами, и из этих четырех один – глубокий инвалид, то есть пациент, который нуждается в постороннем уходе, лежачий пациент. Екатерина Забенько:

Но время не стоит на месте. Подключаются современные технологии. Медицина сделала серьезный прорыв за последние годы. Не повлияло ли это на те цифры, которые только что озвучил Алексей Викторович?