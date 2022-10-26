Почему сейчас риск заболеть инсультом выше и какие могут быть последствия? Ответили специалисты
Мы живем в тревожное время, но можем быть абсолютно уверены: что бы ни случилось, нас поддержат здесь и сейчас. Но иногда нужно сделать самим первый шаг к собственной безопасности. У минчан, как и у жителей всей Беларуси, есть все возможности следить за здоровьем и вовремя обращаться к врачам. Почему мы часто запускаем болезни и к чему приводит невнимательное отношение к характерным симптомам? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Давайте начнем с проблемы, которая из года в год становится все более актуальной, – это проблема инсультов. 29 октября отметим Всемирный день борьбы с инсультами. Давайте поговорим о том, что в нашем городе, в нашей стране делается для профилактики и лечения этого сложного и опасного заболевания.
Алексей Борисов, главный внештатный невролог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Проблема инсультов является одной из важнейших как в неврологии, так и в медицине в целом. Это определяется заболеваемостью, смертностью и инвалидизацией вследствие инсульта. По заболеваемости инсульт – это весьма распространенное заболевание. К сожалению, тенденции в мире будут не слишком хороши в плане заболеваемости, поскольку меняется возрастная структура населения, то есть продолжительность жизни увеличивается, и возраст – это очень важный фактор риска инсульта, поэтому прогнозируемая заболеваемость будет выше, потому что многие люди стали доживать до своих факторов риска, в частности атеросклероза – одного из важнейших факторов риска.
Екатерина Забенько:
С одной стороны, хорошо, что продолжительность жизни увеличивается, с другой стороны, мы доживаем до тех самых рисков.
Алексей Борисов:
Да, это важный момент. По смертности инсульт занимает 3 место среди всех заболеваний.
Екатерина Забенько:
Насколько я знаю, в Беларуси в 2-2,5 раза заболеваемость выше, чем во многих других странах. С чем это связано?
Алексей Борисов:
Я бы не сказал, что у нас такие большие показатели по заболеваемости.
Екатерина Забенько:
То есть немножко раздуты, преувеличены эти цифры?
Алексей Борисов:
Да, я думаю, во-первых, что это преувеличено. Во-вторых, у нас есть некоторые объективные факторы. Это и возраст населения. Беларусь – не очень молодая страна, к сожалению, в плане жителей. Надо отметить еще инвалидизацию. Из пяти человек, которые перенесли инсульт и выжили, полностью восстанавливается только один, четыре остаются инвалидами, и из этих четырех один – глубокий инвалид, то есть пациент, который нуждается в постороннем уходе, лежачий пациент.
Екатерина Забенько:
Но время не стоит на месте. Подключаются современные технологии. Медицина сделала серьезный прорыв за последние годы. Не повлияло ли это на те цифры, которые только что озвучил Алексей Викторович?
Елена Иванова, главный врач УЗ «1-я центральная районная поликлиника Центрального района Минска»:
Совершенно верно, медицина не стоит на месте. Конечно, предсказать исходы инсульта в начале заболевания очень сложно, потому что даже нетяжелые инсульты могут иметь тяжелые последствия. Здесь основным фактором является время обращения пациента за медицинской помощью, насколько быстро ему будет оказана помощь.
Екатерина Забенько:
Мне кажется, врачи делают на этом основной акцент, потому что чем раньше человеку будет оказана помощь, тем больше у него шансов вернуться к нормальной жизни.
Елена Иванова:
Совершенно верно, потому что только в ранние часы от начала заболевания (это первые 6 часов) мы можем применить эффективные и высокотехнологичные методики лечения (тромболизис, тромбоэкстракция), которые позволяют восстановить кровоток в поврежденном участке головного мозга, соответственно, улучшить прогноз и результаты последующей реабилитации.
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