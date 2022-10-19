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Болезнь опасна своим течением. Почему важно вовремя сделать прививку от гриппа?

19 октября 2022 15:55
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По своей коварности грипп похож на айсберг. Мы видим только верхушку, а все остальное скрыто.

Болезнь опасна своим течением. Почему важно вовремя сделать прививку от гриппа?-1

Светлана Русак, главная медицинская сестра УЗ «31-я городская поликлиника»:
Грипп – это эпидемиологическое сезонное острое инфекционное заболевание и вирус гриппа, который циркулирует по своим определенным биологическим законам. Пути передачи инфекции известны давно: это воздушно-капельный путь, контактный. Условия передачи инфекций: это высокая восприимчивость населения нашего, постоянная изменчивость отдельных вирусов, вируса гриппа. Так, по наблюдениям, один заболевший человек, продолжая вести достаточно активный образ жизни, придя на работу, добирается общественным транспортом, посещая магазин, он в течение одного дня может заразить до 40 человек.

Существуют две цели проведения вакцинации от гриппа. Индивидуальная и коллективная. При вакцинации менее 40 % коллектива работает индивидуальная защита, то есть кто привился, тот и защищен. Если же прививается 40 % и более, то в силу вступает коллективный иммунитет, то есть снижается вероятность заразить непривитых членов коллектива.

Болезнь опасна своим течением. Почему важно вовремя сделать прививку от гриппа?-4

Юлия Шпилевская, врач-терапевт высшей категории:
Грипп опасен сам по себе своим течением, иногда встречаются случаи крайне тяжелого, молниеносного течения гриппа, когда в течение суток-двое от момента появления первых симптомов развиваются тяжелые положения дыхательных путей, быстро приводящие к гибели пациента. Кроме того, вирус гриппа ослабляет иммунитет и открывает ворота для проникновения вторичной бактериальной флоры.

Болезнь опасна своим течением. Почему важно вовремя сделать прививку от гриппа?-7

Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Грипп опасен развитием различного рода таких осложнений, как пневмоний, менингитов, отитов, синуситов и других заболеваний, которые неблагоприятно скажутся на вашем здоровье. Прежде всего, это касается детей, беременных женщин, людей старшего возраста и лиц, болеющих хроническими различными заболеваниями.

Болезнь опасна своим течением. Почему важно вовремя сделать прививку от гриппа?-10

Абсолютным противопоказанием к проведению вакцинации является развитие аллергической реакции на предыдущую прививку. Все остальные ситуации решаются на усмотрение врача. Особенной подготовки к вакцинации нет, необходимо быть здоровым на момент проведения процедуры.

Юлия Шпилевская:
Учитывая то, что коронавирусная инфекция часто протекает с осложнениями, вызывает обострение хронических заболеваний, что делает людей более уязвимыми к вирусу гриппа и способствует более тяжелому течению гриппа, поэтому прививаться можно и нужно. И необходимо помнить, что антитела, которые выработались в ответ на проникновение коронавирусной инфекции, эффективны только в отношении коронавирусной инфекции, они не защищают от вируса гриппа.

Болезнь опасна своим течением. Почему важно вовремя сделать прививку от гриппа?-13

Светлана Русак:
В состав вакцины включается три актуальных варианта вируса. Это два типа А и один тип В.

# Вакцинация # Здоровье # Светлана Русак # Юлия Шпилевская # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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