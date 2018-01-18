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Для детей со сколиозом и плоскостопием – специальная программа занятий. В Витебске открылся обновлённый ФОК

18 января 2018 10:02
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Нововсти Беларуси. В Витебске после реконструкции открылся физкультурно-оздоровительный центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Свою работу он начал более 20 лет назад. И сегодня ФОК просто не узнать: появилась масса возможностей для занятий спортом у любителей. Здесь будут проводиться турниры и соревнования по волейболу, баскетболу и мини-футболу.

Для детей со сколиозом и плоскостопием – специальная программа занятий. В Витебске открылся обновлённый ФОК-1

Для детей со сколиозом и плоскостопием – специальная программа занятий. В Витебске открылся обновлённый ФОК-3

Александр Церах, директор филиала-центра физкультурно-оздоровительной работы:
У нас, к сожалению, выпал немножко бассейн из-за аварийной причины. У нас были нарушения с крышей. Перекрытия были разрушены. Поэтому мы так резко сделали реконструкцию. Сейчас появилось у нас намного больше раздевалок, намного стало удобнее и для плавающих, и для спортсменов, которые занимаются в тренажерном зале – очень хорошие условия.

Для детей со сколиозом и плоскостопием разработана отдельная программа занятий. В сутки физкультурно-оздоровительный центр будет принимать более 200 человек.

Для детей со сколиозом и плоскостопием – специальная программа занятий. В Витебске открылся обновлённый ФОК-6

Для детей со сколиозом и плоскостопием – специальная программа занятий. В Витебске открылся обновлённый ФОК-8

# Здоровье # Фотофакт # Здоровье

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