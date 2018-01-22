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Уникальные разработки в медицине. Белорусские медики проводят операции по улучшению слуха

22 января 2018 10:00
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Новости Беларуси. Белорусские ученые совместно с медиками разработали математическую модель, с помощью которой проводятся операции по улучшению слуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее суть в создании хрящевого трансплантата для укрепления барабанных перепонок. Врачи анализируют состояние пациента и проводят операцию, которая на ранней стадии помогает человеку сохранить качество слуха. В Беларуси нет аналога подобных разработок.

Уникальные разработки в медицине. Белорусские медики проводят операции по улучшению слуха-1

Уникальные разработки в медицине. Белорусские медики проводят операции по улучшению слуха-3

Марина Майсюк, заведующий оториноларингологическим отделением для детей ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии»:
Ретракционный карман может быть как у детей, так и у взрослых. Но это такая патология, которая длительное время может протекать бессимптомно. И чтобы предотвратить развитие необратимой тугоухости у человека, развитие таких сложных заболеваний как холестеатома среднего уха, чтобы эта патология не затягивалась и не вела к тяжелым изменениям в ушах, мы решили разработать совместно с кафедрой био- и наномеханики БГУ эту патологию сначала в рамках компьютерного моделирования.

Болезнь постоянно заложенных ушей на ранних стадиях проходит бессимптомно, с этой проблемой чаще всего сталкиваются дети. Белорусские хирурги провели уже более 15 операций. Все они были успешны.

# Медицина # Здоровье # Фотофакт # Марина Майсюк

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