Уникальные разработки в медицине. Белорусские медики проводят операции по улучшению слуха

Ее суть в создании хрящевого трансплантата для укрепления барабанных перепонок. Врачи анализируют состояние пациента и проводят операцию, которая на ранней стадии помогает человеку сохранить качество слуха. В Беларуси нет аналога подобных разработок.

Марина Майсюк, заведующий оториноларингологическим отделением для детей ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии»:

Ретракционный карман может быть как у детей, так и у взрослых. Но это такая патология, которая длительное время может протекать бессимптомно. И чтобы предотвратить развитие необратимой тугоухости у человека, развитие таких сложных заболеваний как холестеатома среднего уха, чтобы эта патология не затягивалась и не вела к тяжелым изменениям в ушах, мы решили разработать совместно с кафедрой био- и наномеханики БГУ эту патологию сначала в рамках компьютерного моделирования.

Болезнь постоянно заложенных ушей на ранних стадиях проходит бессимптомно, с этой проблемой чаще всего сталкиваются дети. Белорусские хирурги провели уже более 15 операций. Все они были успешны.