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В помощь медикам. Разработан прототип устройства для дезинфекции фильтров респираторов

24 апреля 2020 08:08
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Весь мир сражается с коронавирусной инфекцией. Медики – в эпицентре пандемии. Помочь врачам в разгар «чумы XXI века» пытаются тысячи неравнодушных. Среди них – белорусские инженеры. За несколько дней они разработали прототип устройства, которое дезинфицирует фильтры медицинских респираторов.

Аркадий Матвиенко, разработчик прототипа устройства:
Идеи рассматривались самые разные, но потом, в конце концов пришли к ультрафиолету, потому что это проверенная технология, которая работает и она уже, в принципе, используется. Потом мы начали исследовать, что для этого нужно и как это можно установить. Здесь были консультации с дизайнерами, инженерами.

В помощь медикам. Разработан прототип устройства для дезинфекции фильтров респираторов-1

Менять фильтр в обычном медицинском респираторе нужно каждые 4-8 часов. Но цель разработки молодых новаторов – продлить его «жизнь» как можно дольше и избавить от риска заражения медиков во время смены. Устройству под силу работать не только от аккумуляторной батареи, но даже от пауэрбанка или любого другого внешнего источника питания на протяжении 24 часов.

Аркадий Матвиенко:
Столкнулись с тем, что для того, чтобы ультрафиолетовый свет был эффективным, нужно чтобы было определенное количество времени, а мы смотрели около трех-пяти секунд. Для этого нам нужно было какое-то устройство, где вирус будет концентрироваться и потом убиваться.

В помощь медикам. Разработан прототип устройства для дезинфекции фильтров респираторов-4

В основе работы устройства – ультрафиолетовый стерилизатор, который будет сдерживать опасный пыл вирусов и бактерий. Эта деталь заменит заводскую пылезащитную крышку респиратора и будет подавать УФ-свет на внешнюю поверхность фильтра.

В помощь медикам. Разработан прототип устройства для дезинфекции фильтров респираторов-7

Максим Автоненко, разработчик прототипа устройства:
Это оборудование будет полезно медикам и всем спецслужбам, которые будут работать где-то в эпицентре с людьми, которые инфицированы, для того чтобы защитить их самих, и они могли продолжать работать. Возможно, это будут пожарные, сотрудники милиции, какие-то сотрудники служб доставки, потому что они тоже находятся в зоне риска.

В помощь медикам. Разработан прототип устройства для дезинфекции фильтров респираторов-10

Ультрафиолет вреден для кожи и глаз, поэтому итоговая модель будет с закрытыми ячейками, чтобы излучение не покидало пределы прибора и работало только с воздухом, который находится в фильтре. Пока на руках у разработчиков лишь макет будущего защитника врачей. Перед эксплуатацией ему предстоит пройти тестирование в лаборатории. В отличных показателях своего доброго проекта разработчики уверены.

# Медицина # Здоровье # Аркадий Матвиенко # Максим Автоненко # Юлия Самусенко # Фотофакт # Технологии

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