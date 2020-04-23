«Самый важный веник – это веник для лица». Как правильно париться в бане

Немного на свете есть огорчений, которых не лечит старая добрая банька. «Мыльня» или «влазня», как ее величали наши предки, была утешением от невзгод. В народные лечебницы ходили очистить тело и дух. За чудодейственным эффектом в парную отправились и мы вместе с банной феей Марией Ремизевич.

Мария Ремизевич, банщица:

Для того, чтобы сходить в баню, нам нужно, как минимум, три часа свободного времени, хорошее самочувствие, хорошее настроение. В парной должна быть температура в идеале 60 градусов, но эта температура на уровне потолка. Заходя в парную, тренируйте свою кровеносную систему, лимфоток и, выходя, вы охлаждаетесь и приводите себя в норму.

Простуды и вирусы в межсезонье прилипают, как банный лист. Отмахиваться от негодников следует правильными вениками. Мария Ремизевич:

Веник в бане – всем начальник. Для того, чтобы сходить в баню, нам понадобится как минимум один веник. Это может быть березовый – это традиционный веник в Беларуси. Считается, что это веник именно женский. В бане еще используются дубы. Эти веники нам нужны для омахивания, для опахивания.

Самый важный веник – это веник для лица, потому что мы бережем в бане голову от перегрева и поэтому хорошо, когда у лица есть веник холодный. Обычно веники изготавливаются где-то в июне.

Мария Кронда, коррекспондент:

Мы вооружились всем необходимым и теперь идем париться. Вероника Макаревич, корреспондент:

Ну, что, Маша, начинаем парение с ног, потому ноги больше всего мерзнут и нуждаются в тепле. Мария Кронда:

Нагнетаем пар и такими легкими похлопывающими движениями массируем ноги.

Затем поднимаем веник вверх к потолку, потому что здесь наивысшая температура и прикладываем к стопе, греем, держим 3 секунды.

Вероника Макаревич:

Но стопы, Маша, это только начало. Сейчас мы будем парить все наше тело. Мария Кронда:

Я знаю, Вероника, один нюанс, что есть места на нашем теле, к которым веник прикладывать нельзя. Ты знаешь? Вероника Макаревич:

Места, где находится скопление лимфоузлов.

На пару с паром прокачать иммунитет поможет и дыхательная гимнастика. Мария Ремизевич:

Мы можем использовать в бане эфирные масла. Несколько капель цитрусовых или хвойных эфирных масел. Мария Кронда:

Я знаю, что можно использовать еще травяные веники. Это своего рода тоже ароматерапия. Да? Мария Ремизевич:

Да. Можем просто подносить травы и дышать через травяные веники.

Вероника Макаревич:

А что это за веники? Мария Ремизевич:

Полынь и пижма. Еще мы можем использовать мелиссу и мяту.

Мария Кронда:

Итак, все инструкции соблюдены, Вероника, поддай парку. Баня без пара, что щи без навара. Постепенно повышая градус, не лишаем себя глотка свежего воздуха.

Освежиться в сугробе в середине апреля не получится, но для охлаждающего действия и свежая весенняя травка пойдет. Закрепляем результат целебными напитками. Мария Ремизевич:

Очень хороший напиток для бани – это обычная вода. Единственное, что она не должна быть слишком холодная. Очень хорошо пить в бане чаи. Этот напиток укрепляет здоровье. Для такого чая нам понадобится: имбирь, кардамон, корица, паприка и какой-нибудь из ваших любимых перцев.

Наши банные процедуры одобряют и медики. Екатерина Гусар, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «39-ая городская клиническая поликлиника»:

Парные процедуры оказывают благотворное влияние на систему органов дыхания. Очень эффективна баня при артрозах и артропатиях. При таком заболевании как подагра в стадии ремиссии, но с употреблением большого количества жидкости. Хороший эффект также баня оказывает на кожу.