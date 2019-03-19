Что сейчас с заболеваемостью гриппом в Минске?

Буквально недавно была информация, что в 28 странах Европы зафиксирован грипп. Миновала ли эпидемия? И как минчане пережили этот сезон, узнали в программе «Большой город» у заведующей эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Да действительно, в текущем сезоне уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в ряде стран превышал эпидемический порог. Среди таких стран – Украина, Грузия, где фиксировались смертельные случаи от гриппа.

Что же касается эпидемиологической ситуации по острым респираторным инфекциям в городе Минске, то показатели не превышали средних многолетних значений и уровень заболеваемости характеризовался средней степенью интенсивности.

На сегодняшний день мы можем говорить о том, что в городе Минске заболеваемость характеризуется низкой степенью интенсивности.