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Что сейчас с заболеваемостью гриппом в Минске?

19 марта 2019 11:37
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Буквально недавно была информация, что в 28 странах Европы зафиксирован грипп. Миновала ли эпидемия? И как минчане пережили этот сезон, узнали в программе «Большой город» у заведующей эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Да действительно, в текущем сезоне уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в ряде стран превышал эпидемический порог. Среди таких стран Украина, Грузия, где фиксировались смертельные случаи от гриппа.

Что же касается эпидемиологической ситуации по острым респираторным инфекциям в городе Минске, то показатели не превышали средних многолетних значений и уровень заболеваемости характеризовался средней степенью интенсивности.

На сегодняшний день мы можем говорить о том, что в городе Минске заболеваемость характеризуется низкой степенью интенсивности.

# Вирусные заболевания # Здоровье # Екатерина Хомченко # Фотофакт # Заболевания

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