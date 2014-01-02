В Витебске открыли зимний купальный сезон

Новости Беларуси. Праздничным заплывом, открыли купальный сезон витебские моржи. Погода правда не порадовала их сильными морозами. Но любители зимнего плавания не ждут милостей от природы и находят свои плюсы в минусовой температуре.

В 74 года Борис Васильевич в противогазе не только поет, но и плавает. Спецсредство, доставшееся в наследство от армейских будней, он переделал на собственный лад. И назвал его мини-водолазным костюмом. Такое ноу-хау позволяет хозяину дышать даже подо льдом.

Борис Титов:

Одеваешь маску, привязываешь дыхательный. И поплавок. Поплавок плавает сверху, а я – под водой.

Бывший военный закаляется всю свою сознательную жизнь. Сейчас на пенсии снимает пробу с зимней Двины, а по молодости, благодаря службе, оценивал температуру не только в реках, но и в океанах.

Борис Титов:

Нева, Днепр, Волга и моря: Каспийское, Балтийское. Озеро Севан, Байкал, короче говоря, все, где во время службы ни был, везде попробую воду.

Вместе с Борисом Васильевичем в прорубь окунается и его младший товарищ. Станислав Шумяков – морж, как говорят, до мозга костей. Снежно-ледяные процедуры он принимает ежедневно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Шумяков:

И подо льдом у меня рекорд 20 метров. Ну, не хвастаюсь: что было, то было.

К слову, Шумяков – явный лидер в среде витебских моржей. А 10 лет назад он и вовсе доказал: мало кому будет под силу «переплюнуть» его рекорд. В морозный зимний день мужчина проплыл по ледяной Двине 2,5 километра за полчаса. Тем самым подтвердив всем известную истину: в здоровом теле – здоровый дух.

Станислав Шумяков:

Чтобы укрепить иммунитет, не бояться простудных заболеваний, я, конечно, советую. Личным примером уже доказал за 35 лет закаливания, что это очень эффективное средства. Но дело в том, что, как я закаливаюсь, это очень стрессовое мероприятие. И, может быть, не для каждого это необходимо. Это затягивает. Лучше, чем курить или вести нездоровый образ жизни.

По примеру моржей со стажем купальный сезон не преминула открыть для себя и молодежь.

Правда, пока воспитанники витебской спортшколы такое закаливание больше воспринимают как игру. Да и молодой организм еще не привык как следует к морозу. Потому из речки, где всего плюс 1, сразу бегут в бассейн. Там вода градусов на 25 теплее.

Дмитрий Горбунов:

Температура в Двине была плюс два градуса. А здесь температура – плюс 25, наверное. Зимой, когда мы окунаемся 19 января, на Крещение, там, конечно, холоднее.

Станислав Леоненко:

Окунаюсь в речку, не болею, плаваю.

Продолжать закаляться как взрослые, так и юные моржи намерены и дальше. Следующая масштабная встреча своеобразного клуба по интересам – 19 января. На Крещение.