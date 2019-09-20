Что можно пить, когда болит горло. Советы врача

Какие напитки можно и нельзя пить при заболевании горла, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Людмила Макарина-Кибак, врач-оториноларинголог, профессор, Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания РБ:

К нам очень часто обращаются пациенты с хронической болью в горле и они считают, что у них хроническая ангина, рассказывают об этом. Это чаще всего пациенты, которые страдают гастроэзофагеальным рефлюксом. Из-за несовершенного сфинктера не закрывается, либо из-за воспаления, либо по каким-то другим причинам, идёт заброс содержимого из желудка на задние стенки глотки. Мы тогда не рекомендуем употреблять острые и кислые напитки.

Если говорить об имбире и о мёде, не рекомендуем их применять, потому что они раздражают слизистую оболочку желудка и мы получаем ещё больше воспаления на задние стенки глотки.

Мы предлагаем щадящее питье: чёрный чай. Для одних чёрный чай не приводит к возникновению изжоги либо излишней кислоты в полости рта, для других – это зелёный чай, кофе мы, вообще, не рекомендуем. Молоко и какао мы рекомендуем при всех заболеваниях горла. Поэтому мы предлагаем какао детям, они его очень любят, только оно не должно быть горячим, чтобы не было ожога.