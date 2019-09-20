Ком в горле, изменился голос, постоянно заложен нос? Это может быть рак

Сбор анамнеза, осмотр и консультация! 3 дня в одном кабинете, целый штат профильных врачей, а это стоматологи, оториноларингологи и онкологи проводили приемы пациентов. В фокусе внимания специалистов – опухоли головы и шеи. Всего 15 минут времени. Не самые приятные манипуляции, но потерпеть можно. Екатерина Тишкевич, научный сотрудник УЗ «РНПЦ оториноларингологии»:

Проверяем, нет ли каких-либо патологий анатомических структур на уровне полости носа, на уровне горла, на уровне гортани и ушей. Есть специальные всевозможные диагностические тесты, которые позволяют выявить функциональное состояние.

Бесплатно, без талонов и изнуряющих очередей. Эта акция проводится в рамках Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи. Таким образом, онкологи хотят побудить пациентов и врачей первичного звена быть более настороженными. Ведь своевременное обращение к медикам спасет жизнь пациенту. Ирина Мойсевич, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реалибитации УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Акция в рамках Европейской недели ранней диагностики опухолей головы и шеи проводится во всех областных городах и в городе Минске в трех учреждениях, по предварительной записи.

Для Беларуси, как и для всего мира, эта проблема становится все актуальнее – на протяжении последнего 10-летия заболеваемость злокачественными новообразованиями головы и шеи растет. В столице с недугом полости рта гортани и глотки на учете состоит более полутора тысяч человек. Причем 80% из них – мужчины. Они меньше следят за собой, реже проходят медобследования, много курят и злоупотребляют спиртным.

Диагностика рака в области слизистых оболочек шеи и головы довольно проста – все видно невооруженным глазом. Однако у некоторых пациентов заболевание выявляется на 3-4 стадии.

Многие не обращают внимания на симптомы, их легко перепутать с гриппом. Ком в горле, боль и затруднение при глотании, болезненность языка, изменение голоса, постоянная заложенность носа. Если хотя бы один из этих симптомов сохраняется более трех недель, необходимо обратиться к врачу!

Алена Голубенко, врач-онколог УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Пациенты, когда часто травмируют корнем зуба язык, либо дно полости рта происходит травма, они не обращают внимания, длительно ходят, думают: вот пройдет. Как правило, это не проходит. У 60% пациентов заболевания находят на поздней стадии и часто помочь уже нельзя. Они умирают на протяжении пяти лет. Но среди тех, кому диагноз поставили вовремя – от 80 до 90 % выздоровевших. При лечении врачи всегда надеются на благоприятный исход, но к сожалению, он непредсказуем.