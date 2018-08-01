«Берём детское печенье, а там состав на 15 строчках – явно от покупки нужно воздержаться»: диетолог о пищевых добавках

Красители, ароматизаторы, усилители вкуса, загустители. На сегодняшний день без пищевых добавок не обходится практически ни один продукт в супермаркете.
Красители, ароматизаторы, усилители вкуса, загустители. На сегодняшний день без пищевых добавок не обходится практически ни один продукт в супермаркете.
Тигран Мелик-Касумов, доцент кафедры экологической медицины и радиобиологии Института физиологии НАН Беларуси:
Это компоненты пищевых продуктов, основная цель которых – улучшить потребительские качества продуктов. То есть, увеличить срок годности, улучшить цвет, вкус, запах, консистенцию.
То есть, непосредственно, на пищевую ценность они очень редко влияют.
Пользы консерванты, конечно, не несут, но и существенного вреда, если ими не злоупотреблять, тоже не будет, утверждают специалисты.
Исключение составляет лишь систематическое употребление Е-насыщенных продуктов в больших количествах.
Особое внимание следует обратить на синтетические пищевые добавки.
Так, например, ненатуральные красители практически все являются небезопасными. Они могут привести к мутагенному, аллергенному или канцерогенному воздействию на организм.
Тигран Мелик-Касумов:
Это чаще всего касается ароматизаторов и красителей. Естественные или натуральные; идентичные натуральным; искусственные. С естественными всё понятно, они получаются из естественных источников. Есть красители и ароматизаторы искусственные – это те, которые в естественных условиях не встречаются. Если выстраивать по безвредности для организма, то лучше отдавать предпочтение естественным добавкам, потом идентичным натуральным.
И если нет вариантов, тогда искусственным.
Как бы там ни было, но за маркировкой Е могут скрываться как вредные, так и полезные пищевые добавки. Некоторые из них, как например, куркумин и энокраситель, являются экстрактами натуральных продуктов и растений.
Пектин, скрывающийся под шифром Е440, очищает кишечник, а аскорбиновая кислота – Е300 – помогает в повышении иммунитета и улучшает состояние кожи
Марта Марудова, диетолог:
Конечно, есть ряд красителей, стабилизаторов, ароматизаторов абсолютно натуральных, которые вполне можно использовать в пищу абсолютно безопасно, для взрослого и детского питания. Но есть ряд опасных, вредных пищевых добавок, употреблять которые стоит в минимальном количестве, а лучше от них воздержаться.
Вот самый известный такой – это глутамат натрия.
Поэтому, если на упаковке встречается Е621 либо Е631, то от покупки следует воздержаться.
К сожалению, вредные пищевые добавки встречаются гораздо чаще полезных, поэтому внимательно изучайте состав и старайтесь останавливать свой выбор на натуральных и свежих продуктах.
Марта Марудова, диетолог:
Я всегда рекомендую использовать принцип максимально минимальный.
То есть, состав должен быть максимально минимальный по количеству строчек.
То есть, если мы берём в руки детское печенье, а там состав на 15 строчках – явно от покупки нужно воздержаться.
Уже можно не углубляться в его состав, понимать, что искать нужно что-то более натуральное и полезное.