«Берём детское печенье, а там состав на 15 строчках – явно от покупки нужно воздержаться»: диетолог о пищевых добавках

Красители, ароматизаторы, усилители вкуса, загустители. На сегодняшний день без пищевых добавок не обходится практически ни один продукт в супермаркете.

Пользы консерванты, конечно, не несут, но и существенного вреда, если ими не злоупотреблять, тоже не будет, утверждают специалисты.

То есть, непосредственно, на пищевую ценность они очень редко влияют.

Тигран Мелик-Касумов, доцент кафедры экологической медицины и радиобиологии Института физиологии НАН Беларуси: Это компоненты пищевых продуктов, основная цель которых – улучшить потребительские качества продуктов. То есть, увеличить срок годности, улучшить цвет, вкус, запах, консистенцию.

Так, например, ненатуральные красители практически все являются небезопасными. Они могут привести к мутагенному, аллергенному или канцерогенному воздействию на организм.

Тигран Мелик-Касумов:

Это чаще всего касается ароматизаторов и красителей. Естественные или натуральные; идентичные натуральным; искусственные. С естественными всё понятно, они получаются из естественных источников. Есть красители и ароматизаторы искусственные – это те, которые в естественных условиях не встречаются. Если выстраивать по безвредности для организма, то лучше отдавать предпочтение естественным добавкам, потом идентичным натуральным.

И если нет вариантов, тогда искусственным.

Как бы там ни было, но за маркировкой Е могут скрываться как вредные, так и полезные пищевые добавки. Некоторые из них, как например, куркумин и энокраситель, являются экстрактами натуральных продуктов и растений.