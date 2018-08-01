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«Берём детское печенье, а там состав на 15 строчках – явно от покупки нужно воздержаться»: диетолог о пищевых добавках

01 августа 2018 08:49
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Красители, ароматизаторы, усилители вкуса, загустители. На сегодняшний день без пищевых добавок не обходится практически ни один продукт в супермаркете.

«Берём детское печенье, а там состав на 15 строчках – явно от покупки нужно воздержаться»: диетолог о пищевых добавках -1

Тигран Мелик-Касумов, доцент кафедры экологической медицины и радиобиологии Института физиологии НАН Беларуси:
Это компоненты пищевых продуктов, основная цель которых улучшить потребительские качества продуктов. То есть, увеличить срок годности, улучшить цвет, вкус, запах, консистенцию.

То есть, непосредственно, на пищевую ценность они очень редко влияют.

Пользы консерванты, конечно, не несут, но и существенного вреда, если ими не злоупотреблять, тоже не будет, утверждают специалисты.

«Берём детское печенье, а там состав на 15 строчках – явно от покупки нужно воздержаться»: диетолог о пищевых добавках -4

Исключение составляет лишь систематическое употребление Е-насыщенных продуктов в больших количествах.

Особое внимание следует обратить на синтетические пищевые добавки.

Так, например, ненатуральные красители практически все являются небезопасными. Они могут привести к мутагенному, аллергенному или канцерогенному воздействию на организм.

«Берём детское печенье, а там состав на 15 строчках – явно от покупки нужно воздержаться»: диетолог о пищевых добавках -7

Тигран Мелик-Касумов:
Это чаще всего касается ароматизаторов и красителей. Естественные или натуральные; идентичные натуральным; искусственные. С естественными всё понятно, они получаются из естественных источников. Есть красители и ароматизаторы искусственные – это те, которые в естественных условиях не встречаются. Если выстраивать по безвредности для организма, то лучше отдавать предпочтение естественным добавкам, потом идентичным натуральным.

И если нет вариантов, тогда искусственным.

Как бы там ни было, но за маркировкой Е могут скрываться как вредные, так и полезные пищевые добавки. Некоторые из них, как например, куркумин и энокраситель, являются экстрактами натуральных продуктов и растений.

«Берём детское печенье, а там состав на 15 строчках – явно от покупки нужно воздержаться»: диетолог о пищевых добавках -10

Пектин, скрывающийся под шифром Е440, очищает кишечник, а аскорбиновая кислота – Е300 – помогает в повышении иммунитета и улучшает состояние кожи

Марта Марудова, диетолог:
Конечно, есть ряд красителей, стабилизаторов, ароматизаторов абсолютно натуральных, которые вполне можно использовать в пищу абсолютно безопасно, для взрослого и детского питания. Но есть ряд опасных, вредных пищевых добавок, употреблять которые стоит в минимальном количестве, а лучше от них воздержаться.

Вот самый известный такой – это глутамат натрия.

Поэтому, если на упаковке встречается Е621 либо Е631, то от покупки следует воздержаться.

«Берём детское печенье, а там состав на 15 строчках – явно от покупки нужно воздержаться»: диетолог о пищевых добавках -13

К сожалению, вредные пищевые добавки встречаются гораздо чаще полезных, поэтому внимательно изучайте состав и старайтесь останавливать свой выбор на натуральных и свежих продуктах.

Марта Марудова, диетолог:
Я всегда рекомендую использовать принцип максимально минимальный.

То есть, состав должен быть максимально минимальный по количеству строчек.

То есть, если мы берём в руки детское печенье, а там состав на 15 строчках – явно от покупки нужно воздержаться.

«Берём детское печенье, а там состав на 15 строчках – явно от покупки нужно воздержаться»: диетолог о пищевых добавках -16

Уже можно не углубляться в его состав, понимать, что искать нужно что-то более натуральное и полезное.

# Консультация диетолога # Здоровье # Тигран Мелик-Касумов # Марта Марудова # Продукты питания

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