Китайская компания завершила строительство терапевтического корпуса Минской центральной районной больницы

Здание возведено на условиях безвозмездной помощи Китайской Народной Республики. Об этом правительства двух стран договорились в 2016 году. Строительство заняло чуть более года. За этот этап, как и за финансирование, отвечали партнеры из Поднебесной. Стоимость проекта составила почти 13 миллионов долларов США. Оборудование белорусы будут приобретать за собственные средства.

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси: Международная техническая помощь является элементом международного сотрудничества между такими дружественными странами как Беларусь и Китай. Общая сумма составляет порядка 180 миллионов долларов США. Вот конкретно данный объект около 13-ти. Мы рассматриваем такие проекты, кроме дружеского взаимодействия, как возможность оценить возможности китайских строительных компаний. Это большое подспорье нашему здравоохранению, спорту.

Ван Цзинчунь, начальник управляющей группы управляющей компании ООО «Институт по изучения городского строительства Китая»: Наша компания выступала управляющей по данному объекту, то есть мы строго контролировали график строительства, отвечали за финансирование. Это безвозмездная помощь. Я считаю, что такие проекты укрепляют дружбу народов двух стран, а также способствуют углублению сотрудничества.

Сегодня население Минского района составляет более двухсот тысяч, поэтому новый терапевтический корпус в Боровлянах был одним из самых ожидаемых объектов. Дополнительные 170 коек – именно на столько мест рассчитано учреждение – позволит сделать стационарную помощь более доступной. В корпусе будут функционировать четыре отделения. Улучшиться не только условия пребывания, но диагностическая база.

Гарик Барсамян, главный врач Минской центральной районной больницы:

На первом этаже корпуса будет 12 коек интенсивной терапии, палаты оборудованы на самом современном уровне, на втором этаже детское отделение. На третьем этаже будет кардиологическое отделение, которого раньше не было отдельного в Минске. На 4-ом этаже неврологическое отделение для пациентов с нарушением мозгового кровообращения. Мы ее с нетерпением ждали, потому что здесь все условия для медицинских работников и для персонала.

Первых пациентов новый терапевтический корпус примет уже в сентябре. После процедуры гос-приемки здание начнут оснащать современным оборудованием.