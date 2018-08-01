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Китайская компания завершила строительство терапевтического корпуса Минской центральной районной больницы

01 августа 2018 15:25
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Новости Беларуси. Торжественная церемония прошла сегодня в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайская компания завершила строительство терапевтического корпуса Минской центральной районной больницы-1

Здание возведено на условиях безвозмездной помощи Китайской Народной Республики. Об этом правительства двух стран договорились в 2016 году. Строительство заняло чуть более года. За этот этап, как и за финансирование, отвечали партнеры из Поднебесной. Стоимость проекта составила почти 13 миллионов долларов США. Оборудование белорусы будут приобретать за собственные средства.

Китайская компания завершила строительство терапевтического корпуса Минской центральной районной больницы-4

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Международная техническая помощь является элементом международного сотрудничества между такими дружественными странами как Беларусь и Китай. Общая сумма составляет порядка 180 миллионов долларов США. Вот конкретно данный объект около 13-ти. Мы рассматриваем такие проекты, кроме дружеского взаимодействия, как возможность оценить возможности китайских строительных компаний. Это большое подспорье нашему здравоохранению, спорту.

Китайская компания завершила строительство терапевтического корпуса Минской центральной районной больницы-7

Ван Цзинчунь, начальник управляющей группы управляющей компании ООО «Институт по изучения городского строительства Китая»:
Наша компания выступала управляющей по данному объекту, то есть мы строго контролировали график строительства, отвечали за финансирование. Это безвозмездная помощь. Я считаю, что такие проекты укрепляют дружбу народов двух стран, а также способствуют углублению сотрудничества.

Китайская компания завершила строительство терапевтического корпуса Минской центральной районной больницы-10

Сегодня население Минского района составляет более двухсот тысяч, поэтому новый терапевтический корпус в Боровлянах был одним из самых ожидаемых объектов. Дополнительные 170 коек – именно на столько мест рассчитано учреждение – позволит сделать стационарную помощь более доступной. В корпусе будут функционировать четыре отделения. Улучшиться не только условия пребывания, но диагностическая база.

Китайская компания завершила строительство терапевтического корпуса Минской центральной районной больницы-13

Гарик Барсамян, главный врач Минской центральной районной больницы:
На первом этаже корпуса будет 12 коек интенсивной терапии, палаты оборудованы на самом современном уровне, на втором этаже детское отделение. На третьем этаже будет кардиологическое отделение, которого раньше не было отдельного в Минске. На 4-ом этаже неврологическое отделение для пациентов с нарушением мозгового кровообращения. Мы ее с нетерпением ждали, потому что здесь все условия для медицинских работников и для персонала.          

Первых пациентов новый терапевтический корпус примет уже в сентябре. После процедуры гос-приемки здание начнут оснащать современным оборудованием. 

Китайская компания завершила строительство терапевтического корпуса Минской центральной районной больницы-16

# Больницы Минска # Здоровье # Дмитрий Матусевич # Ван Цзинчунь # Гарик Барсамян

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