«Способствует понижению артериального давления». Полезные свойства рябины и противопоказания

Вероника Кудринецкая, корреспондент СТВ:

Считается, что рябина обладает мощной положительной энергетикой. Можно в это верить, можно не верить, а вот целебные свойства плодов рябины уже давно опробованы и доказаны.

Эти деревья с красивыми гроздьями красных ягод часто воспеваются в песнях и достаточно распространены на территории Республики Беларусь. Люди все чаще и чаще обращают свои взоры к рябине в поисках нетрадиционных способов лечения различного рода заболеваний. А в чем, все-таки, польза? Марина Попова, диетолог:

Польза и в плодах, польза в коре, польза в листве и, если мы говорим про самое основное – это ягоды рябины. Они в своем составе содержат сахара, они содержат клетчатку.

Витамины группы В, цинк, медь, железо, список можно продолжать долго. Марина Попова, диетолог:

Одним из основных является то, что она способствует понижению артериального давления. Причем, речь идет не только о черноплодной рябине, но и обычной красной рябине. Плод обладает также способностью стимулировать иммунитет.

Рябина полезно действует на суставы и обладает антиаллергическим действием. Марина Попова:

Причем, доказан этот эффект антиаллергический и у детей, что немаловажно.

Но важно, все-таки, помнить, что любое полезное растение стоит употреблять только после прохождения обследования и консультации с врачом. Марина Попова:

Есть масса рецептов, которые позволяют использовать рябину и в целях профилактики, тех же простудных заболеваний, с учетом того, что она богата витамином С.

Одним из таких рецептов я хочу поделиться с вами. Вероника Кудринецкая:

Ягоды рябины считаются спелыми только в сентябре, а что же делать в остальные месяцы? Ответ прост: засушить. Плоды рябины не теряют полезных свойств даже после сушки. Поэтому мы круглый год можем баловать себя вкусными, недорогими, а, главное, полезными напитками собственного производства. Итак, записывайте рецепт.

Нам понадобится: 25 граммов сушёных ягод рябины, 25 граммов клюквы и 10 граммов сухих листьев черной смородины. Соединяем вместе все ингредиенты и заливаем кипятком. После настаивания можно насладиться вкусным и ароматным чаем. После этого добавляем мед по вкусу. Приятного чаепития!

Собирать ягоды в сезон стоит, не мешкая, ведь на яркие плоды охотятся пернатые. Кто пробовал рябину, знает, что ягоды имеют специфический горький вкус. Однако от горечи тоже можно избавиться. Марина Попова:

Перед приготовлением настоев, отваров, которые употребляются вовнутрь, для уничтожения этой горечи, ягоды рябины погружают в морозильную камеру, либо же их опускают с последующим промыванием в кипящую соленую воду.

Но как у любого лекарственного средства, у рябины есть ряд противопоказаний. Какие, узнаем у специалиста. Марина Попова:

Это болезни сердечно-сосудистой системы. Такие, как склонность к тромбозам, это пониженное артериальное давление, это женщины в состоянии беременности, это пожилые люди.