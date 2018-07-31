«Способствует понижению артериального давления». Полезные свойства рябины и противопоказания

Вероника Кудринецкая, корреспондент СТВ:
Считается, что рябина обладает мощной положительной энергетикой. Можно в это верить, можно не верить, а вот целебные свойства плодов рябины уже давно опробованы и доказаны.
Вероника Кудринецкая, корреспондент СТВ:
Считается, что рябина обладает мощной положительной энергетикой. Можно в это верить, можно не верить, а вот целебные свойства плодов рябины уже давно опробованы и доказаны.
Эти деревья с красивыми гроздьями красных ягод часто воспеваются в песнях и достаточно распространены на территории Республики Беларусь. Люди все чаще и чаще обращают свои взоры к рябине в поисках нетрадиционных способов лечения различного рода заболеваний. А в чем, все-таки, польза?
Марина Попова, диетолог:
Польза и в плодах, польза в коре, польза в листве и, если мы говорим про самое основное – это ягоды рябины. Они в своем составе содержат сахара, они содержат клетчатку.
Витамины группы В, цинк, медь, железо, список можно продолжать долго.
Марина Попова, диетолог:
Одним из основных является то, что она способствует понижению артериального давления. Причем, речь идет не только о черноплодной рябине, но и обычной красной рябине. Плод обладает также способностью стимулировать иммунитет.
Рябина полезно действует на суставы и обладает антиаллергическим действием.
Марина Попова:
Причем, доказан этот эффект антиаллергический и у детей, что немаловажно.
Но важно, все-таки, помнить, что любое полезное растение стоит употреблять только после прохождения обследования и консультации с врачом.
Марина Попова:
Есть масса рецептов, которые позволяют использовать рябину и в целях профилактики, тех же простудных заболеваний, с учетом того, что она богата витамином С.
Одним из таких рецептов я хочу поделиться с вами.
Вероника Кудринецкая:
Ягоды рябины считаются спелыми только в сентябре, а что же делать в остальные месяцы? Ответ прост: засушить. Плоды рябины не теряют полезных свойств даже после сушки. Поэтому мы круглый год можем баловать себя вкусными, недорогими, а, главное, полезными напитками собственного производства. Итак, записывайте рецепт.
Нам понадобится: 25 граммов сушёных ягод рябины, 25 граммов клюквы и 10 граммов сухих листьев черной смородины. Соединяем вместе все ингредиенты и заливаем кипятком. После настаивания можно насладиться вкусным и ароматным чаем. После этого добавляем мед по вкусу. Приятного чаепития!
Собирать ягоды в сезон стоит, не мешкая, ведь на яркие плоды охотятся пернатые. Кто пробовал рябину, знает, что ягоды имеют специфический горький вкус. Однако от горечи тоже можно избавиться.
Марина Попова:
Перед приготовлением настоев, отваров, которые употребляются вовнутрь, для уничтожения этой горечи, ягоды рябины погружают в морозильную камеру, либо же их опускают с последующим промыванием в кипящую соленую воду.
Но как у любого лекарственного средства, у рябины есть ряд противопоказаний. Какие, узнаем у специалиста.
Марина Попова:
Это болезни сердечно-сосудистой системы. Такие, как склонность к тромбозам, это пониженное артериальное давление, это женщины в состоянии беременности, это пожилые люди.
Красные ягоды издавна считались женским талисманом. Бусы из плодов рябины вешали в горнице. Рассыпавшись, они предвещали скорое замужество. Дерево, поистине, магическое.