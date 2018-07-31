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«Способствует понижению артериального давления». Полезные свойства рябины и противопоказания

31 июля 2018 07:03
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Вероника Кудринецкая, корреспондент СТВ:
Считается, что рябина обладает мощной положительной энергетикой. Можно в это верить, можно не верить, а вот целебные свойства плодов рябины уже давно опробованы и доказаны.

«Способствует понижению артериального давления». Полезные свойства рябины и противопоказания -1

Эти деревья с красивыми гроздьями красных ягод часто воспеваются в песнях и достаточно распространены на территории Республики Беларусь. Люди все чаще и чаще обращают свои взоры к рябине в поисках нетрадиционных способов лечения различного рода заболеваний. А в чем, все-таки, польза?

Марина Попова, диетолог:
Польза и в плодах, польза в коре, польза в листве и, если мы говорим про самое основное – это ягоды рябины. Они в своем составе содержат сахара, они содержат клетчатку.

«Способствует понижению артериального давления». Полезные свойства рябины и противопоказания -4

Витамины группы В, цинк, медь, железо, список можно продолжать долго.

Марина Попова, диетолог:
Одним из основных является то, что она способствует понижению артериального давления. Причем, речь идет не только о черноплодной рябине, но и обычной красной рябине. Плод обладает также способностью стимулировать иммунитет.

«Способствует понижению артериального давления». Полезные свойства рябины и противопоказания -7

Рябина полезно действует на суставы и обладает антиаллергическим действием.

Марина Попова:
Причем, доказан этот эффект антиаллергический и у детей, что немаловажно.

«Способствует понижению артериального давления». Полезные свойства рябины и противопоказания -10

Но важно, все-таки, помнить, что любое полезное растение стоит употреблять только после прохождения обследования и консультации с врачом.

Марина Попова:
Есть масса рецептов, которые позволяют использовать рябину и в целях профилактики, тех же простудных заболеваний, с учетом того, что она богата витамином С.

«Способствует понижению артериального давления». Полезные свойства рябины и противопоказания -13

Одним из таких рецептов я хочу поделиться с вами.

Вероника Кудринецкая:
Ягоды рябины считаются спелыми только в сентябре, а что же делать в остальные месяцы? Ответ прост: засушить. Плоды рябины не теряют полезных свойств даже после сушки. Поэтому мы круглый год можем баловать себя вкусными, недорогими, а, главное, полезными напитками собственного производства. Итак, записывайте рецепт.

«Способствует понижению артериального давления». Полезные свойства рябины и противопоказания -16

Нам понадобится: 25 граммов сушёных ягод рябины, 25 граммов клюквы и 10 граммов сухих листьев черной смородины. Соединяем вместе все ингредиенты и заливаем кипятком. После настаивания можно насладиться вкусным и ароматным чаем. После этого добавляем мед по вкусу. Приятного чаепития!

«Способствует понижению артериального давления». Полезные свойства рябины и противопоказания -19

Собирать ягоды в сезон стоит, не мешкая, ведь на яркие плоды охотятся пернатые. Кто пробовал рябину, знает, что ягоды имеют специфический горький вкус. Однако от горечи тоже можно избавиться.

Марина Попова:
Перед приготовлением настоев, отваров, которые употребляются вовнутрь, для уничтожения этой горечи, ягоды рябины погружают в морозильную камеру, либо же их опускают с последующим промыванием в кипящую соленую воду.

«Способствует понижению артериального давления». Полезные свойства рябины и противопоказания -22

Но как у любого лекарственного средства, у рябины есть ряд противопоказаний. Какие, узнаем у специалиста.

Марина Попова:
Это болезни сердечно-сосудистой системы. Такие, как склонность к тромбозам, это пониженное артериальное давление, это женщины в состоянии беременности, это пожилые люди.

«Способствует понижению артериального давления». Полезные свойства рябины и противопоказания -25

Красные ягоды издавна считались женским талисманом. Бусы из плодов рябины вешали в горнице. Рассыпавшись, они предвещали скорое замужество. Дерево, поистине, магическое.

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