Что делать, если волос выпадает слишком много? Рассказывает специалист

В день у здорового человека выпадает до 200 волос, это вполне нормально. Показатели не зависят от половой принадлежности, температуры воздуха и сезона года. Однако некоторые замечают, что осенью волосы выпадают буквально прядями – этому есть свое научное объяснение.

Анна Дамарад, врач-дерматовенеролог:

Считается, что во время солнечного периода: весной и летом наши волосы немного медленнее делятся, чтобы сохранить себя для защиты от ультрафиолета, потому что волос тоже содержит пигмент. Когда этот период проходит, они начинают размножаться в обычном темпе, и кажется, что их больше выпадает, на самом деле это не так.

В медицине существует четыре типа облысения, один из них – телогеновый. Это обильная потеря волос из-за реакции организма на недостаток железа, проблемы со щитовидкой, прекращение или начало применения бета-блокаторов или психотропных препаратов.

Анна Дамарад:

Телогеновое чрезмерное выпадение волос – самое безобидное, потому что оно восстанавливается самостоятельно через 6-12 месяцев после того, как убрана причина. А причины здесь могут быть такие: сильная лихорадка, перенесенная инфекция, волосы обычно стартуют через 3 недели, 3 месяца выпадать. Сейчас много таких пациентов, кто перенес коронавирус в мае-июне. Это не очень приятно, волосы действительно вытягиваются очень легко, но надо понимать, что это в любом случае закончится. Следующая распространенная причина выпадения волос – это гормональные сбои. Так, чаще у мужчин лысина появляется сверху, на так называемой короне. Один из вариантов лечения такого облысения – пересадка волос из затылочной зоны головы.

Анна Дамарад:

У этих пациентов очень много рецепторов дигидротестостерона – это мужской половой гормон. Его биологический эффект такой, что волос уменьшается в диаметре, потом выпадает.

Метод номер один – это применение раствора миноксидила 5%-го для мужчин и 2%-го для женщин в виде спрея на эту область головы. И второй – это применение таблеток финастерида 1 мг в сутки. Также причиной излишнего выпадения волос является химиотерапия. При таком лечении прекращают работу все клетки организма, в том числе и волосяные луковицы. Четвертая и последняя причина – это борьба самого организма с волосами. Анна Дамарад:

Получается так, что Т-лимфоциты немножко путают: вместо того, чтобы бороться с каким-либо инфекционным агентом, они нападают на волосы. Это заболевание непредсказуемо, мы не можем гарантировать, что завтра не выпадет целая волосистая часть головы и волосы на всем теле. Лечится оно гормонами.

В домашних условиях можно проверить: выпадение волос чрезмерно или соответствует норме. Нужно потянуть прядь волос – если «вылезло» около 10% от пучка, то все в порядке. И ошибочную потерю волос можно сократить правильным уходом.

Татьяна Баразна, парикмахер-колорист:

Вы можете в домашних условиях делать массаж кожи головы, особенно важно это делать в зимний период, когда у нас недостаток питания идет к луковицам. Массажными движениями мы стимулируем поток крови к коже головы, лучше питание идет к луковице. Пользоваться дополнительными средствами для стимуляции роста волос. Это могут быть как ампулы, так и спреи, сыворотки.