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Как ухаживать за кожей лица под маской? Советы от косметолога

16 декабря 2020 11:58
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Мария Кронда, корреспондент:
Респираторный этикет в период пандемии – признак хорошего тона. Но вместе с тем и причина мучительных проблем с кожей лица. Как правильно решить этот вопрос? Узнаем у косметолога.

Как ухаживать за кожей лица под маской? Советы от косметолога-1

Зимой, скажем прямо, даже приятно спрятаться от мороза за тканевой маской. Судите сами: дерзкий минус не церемонится и не щадит в первую очередь сухую и чувствительную кожу. Но необходимый сегодня элемент гардероба хоть и защищает от ветра, но в целом играет с нами злую шутку.

Как ухаживать за кожей лица под маской? Советы от косметолога-4

Екатерина Карпилович, косметолог, дерматолог:
Во-первых, нарушается микроциркуляция кожных покровов, изменяется микробиом кожи за счет того, что мы вдыхаем значительно более холодный воздух, а выдыхаем согласно нашей температуре тела – 36 градусов. Под маской создаются парниковый эффект и повышенная влажность. Это создает среду для размножения патогенных микроорганизмов для нашей кожи и гибели хороших микроорганизмов, которые защищают нашу кожу. Нарушается гидролипидная оболочка и обновление клеточного состава кожи.

Как ухаживать за кожей лица под маской? Советы от косметолога-7

И, как говорят косметологи, результат налицо: аллергические реакции, высыпания, дерматиты. Скрыть следы недоразумения женщины часто решаются декоративной косметикой и только усугубляют проблему.

Екатерина Карпилович:
За счет того, что повышается влажность кожного покрова в месте с соприкосновением маски, наши поры расширяются, изменяется работа сальных желез. Если вы наносите плотные текстуры, например, тональные или пудры, конечно, вы будете забивать свои поры, увидите повышенное образование комедонов.

Как ухаживать за кожей лица под маской? Советы от косметолога-10

Умылся, побрился, надел маску и – гуляй, Вася! Вы думаете, у мужчин с антиковидным аксессуаром все просто?

Екатерина Карпилович:
Мужчины также страдают воспалительными элементами, возможно даже больше, чем девушки, ввиду того, что они чаще бреются, у них травмируется кожа.

Как ухаживать за кожей лица под маской? Советы от косметолога-13

Универсальный совет для всех: в этот непростой период носите при себе не только сменные маски, но и матирующие салфетки, чтобы каждый час промакивать лицо.

Как ухаживать за кожей лица под маской? Советы от косметолога-16

Екатерина Карпилович:
Отказаться от средств, содержащие отдушки, спиртосодержащих средств и от средств с повышенным содержанием кислот. Используйте в домашнем уходе увлажняющие маски, а также питательные кремы. Желательно, чтобы компонентами в кремах были натуральные масла или какие-то дополнительные компоненты типа церамидов, глицерина, декспантенола, хорошо, если это будут масла ши или чайного дерева как противовоспалительные компоненты.

Как ухаживать за кожей лица под маской? Советы от косметолога-19

Устами эксперта глаголет истина. К слову, губы тоже нуждаются в уходе. Увлажняйте их натуральными маслами и не забывайте про витамины. Тогда вы будете сиять не только снаружи, но и изнутри.

# Здоровье # Здоровье # Мария Кронда # Екатерина Карпилович # Фотофакт # Красота

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