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Как быстрее восстановиться после коронавируса? Рекомендации врачей

15 декабря 2020 10:20
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Коронавирус уверенно шагает по планете. У тех, кто столкнулся с коварным недугом, стоит вопрос, как быстрее выздороветь и затем восстановить свой организм. Последствия могут быть разными. Головная боль, слабость и подавленное настроение – отнюдь не все симптомы так называемого «постковидного синдрома».

Как быстрее восстановиться после коронавируса? Рекомендации врачей-1

Людмила Караневич, врач-терапевт, врач-реабилитолог высшей квалификационной категории:
После перенесенной COVID-инфекции пациентов может беспокоить одышка, чувство нехватки воздуха – эти ощущения могут усиливаться после физической нагрузки. У пациентов это вызывает тревогу, что в свою очередь еще больше усиливает проявление одышки. Многие ощущают слабость, утомляемость, снижение работоспособности. Многие отмечают пониженный эмоциональный фон, депрессию и тревожность.

Как быстрее восстановиться после коронавируса? Рекомендации врачей-4

Чтобы скорее прийти в форму, необходим целый комплекс мер. Однозначно пациенты нуждаются в отдыхе и хорошем, сбалансированном питании. Полноценный сон не менее 7 часов в сутки, обильное питье дают все шансы надеяться на благоприятный исход.

Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей квалификационной категории:
Пациенты обращаются к нам довольно часто, для каждого из них мы разрабатываем методики реабилитации, которые могут в себя включать лечебную физкультуру: утреннюю гимнастику, различные виды дыхательной гимнастики, направленные на улучшение работы мышц грудной клетки для того, чтобы пациенту было лучше и легче дышать.

Как быстрее восстановиться после коронавируса? Рекомендации врачей-7

Особое внимание нужно обратить на дыхательную гимнастику. Надувать грелки не надо, а вот медленные вдохи и выдохи без сильного напряжения дают положительный эффект.

Как быстрее восстановиться после коронавируса? Рекомендации врачей-10

Людмила Караневич:
Вдыхать надо через нос. Если носовое дыхание затруднено, тогда через рот, выдыхать через рот. Для дыхательной гимнастики важно говорить, полезно даже немного напевать без напряжения.

Как быстрее восстановиться после коронавируса? Рекомендации врачей-13

Утренняя зарядка должна стать ежедневным ритуалом, даже легкая физическая нагрузка способствует притоку жизненных сил. Не стоит забывать и прогулках на свежем воздухе. Спокойная ходьба по улице на небольшие дистанции поможет насытить легкие кислородом.

Как быстрее восстановиться после коронавируса? Рекомендации врачей-16

Александр Вербовиков:
Также в методы реабилитации включены прогулки, лечебная ходьба. Такие прогулки выполняются не менее двух раз в день по 15-30 минут. Скорость ходьбы дозирована, подбирается индивидуально для того, чтобы пациенту было не тяжело в течение получаса выполнять ходьбу.

Как быстрее восстановиться после коронавируса? Рекомендации врачей-19

В период восстановления полезны будут витамины А, D и С, а также цинк. Витамин D можно найти в жирных сортах рыбы, желтках и в морепродуктах. А такой полезный микроэлемент как цинк прячется в семечках, гречневой и овсяной крупе.

Как быстрее восстановиться после коронавируса? Рекомендации врачей-22

Людмила Караневич:
Витамин С находится в овощах и фруктах, поэтому предпочтительно его получать именно в таком виде. Из овощей – это красный перец, свежая или квашеная капуста, фрукты и ягоды – это яблоки, черная смородина, клюква, лимон.

Поможет в восстановлении и аппаратная физиотерапия. Сеансы высокоинтенсивного электромагнита способствуют стимуляции дыхательных мышц и диафрагмы. Благодаря магнитным волнам, аппарат способствует разжижению крови и облегчению дыхания. Правда, как и любой метод лечения, физиотерапия имеет свой перечень противопоказаний.

Как быстрее восстановиться после коронавируса? Рекомендации врачей-25

Ирина Смольская, врач-физиотерапевт:
Противопоказания – это наличие высокой температуры у пациента, кардиостимулятора, металлических вживленных элементов, низкая сатурация, беременность и онкологические заболевания.

Реабилитация – дело небыстрое. Тем не менее, здоровый образ жизни, сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки и положительный настрой обязательно приведут к полному выздоровлению.

# Здоровье # Здоровье # Людмила Караневич # Александр Вербовиков # Ирина Смольская # Анна Полубок # Фотофакт # Здоровье

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