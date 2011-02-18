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Минским малышам для защиты от пяти болезней теперь нужно сделать всего одну прививку

18 февраля 2011 13:22
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Столичные медики перешли на пятикомпонентную вакцину для детей до двух лет.

Теперь, чтобы защититься от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и ХИБ-инфекции нужно сделать всего одну прививку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Притом, совершенно бесплатно.

Ирина Глинская, заведующая отделением иммунопрофилактики Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Мы с каждым годом стремимся к тому, чтобы большее количество инфекций предупредить с помощью вакцин, но при этом не увеличивать количество инъекций. Уменьшается количество инъекций, которые проводятся ребенку — уменьшается количество поствакцинальных реакций.

# Здоровье

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