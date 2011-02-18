Минским малышам для защиты от пяти болезней теперь нужно сделать всего одну прививку

Столичные медики перешли на пятикомпонентную вакцину для детей до двух лет.

Теперь, чтобы защититься от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и ХИБ-инфекции нужно сделать всего одну прививку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Притом, совершенно бесплатно.

Ирина Глинская, заведующая отделением иммунопрофилактики Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Мы с каждым годом стремимся к тому, чтобы большее количество инфекций предупредить с помощью вакцин, но при этом не увеличивать количество инъекций. Уменьшается количество инъекций, которые проводятся ребенку — уменьшается количество поствакцинальных реакций.