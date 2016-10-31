Чем полезны перекусы: какими продуктами лучше всего утолить лёгкий голод, когда основной приём пищи ещё нескоро?

Какими продуктами лучше всего утолить лёгкий голод, когда основной приём пищи ещё нескоро или вовсе нет времени поесть?

Перекус – небольшой по объёму приём пищи, главная задача которого блокировать развитие сильного голода между основными приёмами пищи. Зачем нужны все эти перекусы? Во-первых, чем меньше перерывы между приёмами пищи, тем сильнее проявляет себя голод.

При наличии перекусов между основными приёмами пищи сильный голод не возникает. Кроме того на усвоение этих небольших порций пищи организм тратит энергию, что поддерживает скорость обменных процессов на хорошем уровне.

Второе свойство перекусов. Уменьшение объёмов основных приёмов пищи. Небольшие порции еды помогают нам поддерживать постоянное чувство лёгкой сытости. Небольшое количество еды лучше усвоится и не перегрузит пищеварительный тракт.

Перекусы создают благоприятные условия для сохранения веса. Приёмы пищи с большими перерывами ведут к тому, что организм начинает «бить тревогу» и переходит в режим экономии: метаболические процессы замедляются, а тело стремится как можно меньше тратить, и как можно больше запасать. В результате вы толстеете.

Перекусы должны насыщать вас. А с этой задачей на «отлично» справляются белки и сложные углеводы. К хорошим перекусам относятся: кисломолочные продукты, ржаной хлеб, хлебцы, кисло-сладкие фрукты, овощи, орехи, в составе которых нет сахара, вода или травяной чай.