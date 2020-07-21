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Как выжить гипертоникам в жару? Советы врача

21 июля 2020 08:10
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Лето – прекрасное время для дачных работ и прогулок на свежем воздухе. Однако тёплая пора может принести немало проблем людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Надежда Кирковская, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:
Повышение температуры тела на 1-2-3 градуса повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний до 10%. Перед наступлением жары необходимо обратиться к своему врачу, чтобы пройти обследование и получить полную информацию о состоянии здоровья и о тех препаратах, которые необходимо принимать гипертонику или пациенту с ишемической болезнью сердца в жаркий период года. Обследование сердечно-сосудистой системы включает в себя, в первую очередь, кардиограмму, УЗИ сердца, при необходимости суточное мониторирование ЭКГ и нагрузочная проба. Необходимо пересмотреть свой режим жизни и режим питания в жаркое время года.  

Правильное питание позволит укрепить сердечно-сосудистую систему. Исключите жирные, копчёные и острые блюда, газированные напитки, не употребляйте соль. Добавьте в свой рацион больше сезонных овощей и фруктов.  

Как выжить гипертоникам в жару? Советы врача-1

Надежда Кирковская:
Пациент должен знать, что если у него участились приступы головной боли, то это может быть связано с повышением артериального давления, его нужно контролировать. Если участились приступы стенокардии или впервые появились приступы стенокардии, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Избегайте появлений на улице в жару, старайтесь находиться в прохладном помещении днём и пить больше жидкости. Физические нагрузки лучше планировать на первую половину дня или вечер.  

Надежда Кирковская:
В жару у человека повышается частота сердечных сокращений, происходит спазм или расширение сосудов. В связи с этим может снизиться и повыситься артериальное давление. Необходимо помнить, что нелеченная артериальная гипертензия и постоянно повышенные цифры артериального давления в разы увеличивают риск таких грозных осложнений ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии, как инфаркт и инсульт.

Как выжить гипертоникам в жару? Советы врача-4

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются одними из самых грозных в мире и чреваты наиболее серьёзными осложнениями. Не пренебрегайте советами врача и вовремя принимайте назначенные лекарства. Для пациентов, которые перенесли пневмонию медицинский центр «Нордин» предлагает программу «После пневмонии, включая COVID-19». Это лечебно-диагностический оздоровительный комплекс для улучшения работы дыхательной системы.

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# Консультация врача # Здоровье # Надежда Кирковская

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