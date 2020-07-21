Как выжить гипертоникам в жару? Советы врача

Лето – прекрасное время для дачных работ и прогулок на свежем воздухе. Однако тёплая пора может принести немало проблем людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Надежда Кирковская, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:

Повышение температуры тела на 1-2-3 градуса повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний до 10%. Перед наступлением жары необходимо обратиться к своему врачу, чтобы пройти обследование и получить полную информацию о состоянии здоровья и о тех препаратах, которые необходимо принимать гипертонику или пациенту с ишемической болезнью сердца в жаркий период года. Обследование сердечно-сосудистой системы включает в себя, в первую очередь, кардиограмму, УЗИ сердца, при необходимости суточное мониторирование ЭКГ и нагрузочная проба. Необходимо пересмотреть свой режим жизни и режим питания в жаркое время года.

Правильное питание позволит укрепить сердечно-сосудистую систему. Исключите жирные, копчёные и острые блюда, газированные напитки, не употребляйте соль. Добавьте в свой рацион больше сезонных овощей и фруктов.