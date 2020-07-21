По числу пересадок на миллион жителей превосходим передовые страны Европы. Говорим о достижениях белорусских трансплантологов

Новости Беларуси. Уровень белорусских трансплантологов, без преувеличения, один из самых высоких в мире. На сложнейшие операции к нам едут из-за рубежа – это один из важных показателей доверия.

На экспорте медицинских услуг Беларусь уже зарабатывает около 50 миллионов долларов. А по количеству пересадок органов на миллион жителей мы уже превосходим передовые страны Европы. Только кардиохирургических операций в стране делают около 16 тысяч. Только представьте: это 44 операции в день. «Спасибо за жизнь!» История спасения японки, которой белорусские медики провели ретрансплантацию печени

Система оказания кардиологической помощи в Беларуси построена по мировым стандартам. Это еще один бесспорный драйвер отечественной медицины. 11 лет назад успешно проведена первая пересадка сердца молодой женщине. Сегодня для РНПЦ «Кардиология» подобная трансплантация – привычное явление. Примерно раз в неделю специалисты проводят пересадку сердца. «Болезнь 2 года длилась, прогрессировала, слух пропал». Уникальную двойную операцию провели белорусские врачи

Хирургия сердца, сосудов, диагностика и лечение сердечной недостаточности. Сложнейшие операции в центре исчисляются тысячами. Здесь проводят и сочетанные пересадки – одновременно меняют сердце и легкие.