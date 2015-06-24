Веганы и вегетарианцы. Почему они отказываются от мяса и так ли это полезно?

Они известны многим, но мало кто знает, что они - вегетарианцы. Величайшие мыслители и философы Пифагор, Аристотель, Конфуций когда -то для себя выбрали путь вегетарианства.

Известные актёры - Брэд Питт, Эмилия Лау, Натали Потрман, Алисия Милано активные сторонники растительной пищи.

Актуально отказываться от мяса не только среди знаменитостей. К примеру, Артем уже 2,5 года вегетарианец. Из них чуть больше года - веган. Тот, кто не ест ни мясо, ни рыбу, ни яйца, ни молочные продукты. Родственники парня сначала его не поддержали. Негодовали: «Что за стол подавать праздничный?» Перейти на такую пищу было не сложно. Но первое время организм напоминал о своих потребностях.

А вот стаж Марты в вегетарианском деле - около 10 лет. Мама дочку в ее выборе поддержала. Со временем и сама отказалась от мяса. Сейчас Марта только вегетарианка, но когда-то и «веганила» - в ее рационе только растительный белок.