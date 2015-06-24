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Веганы и вегетарианцы. Почему они отказываются от мяса и так ли это полезно?

24 июня 2015 10:26
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Они известны многим, но мало кто знает, что они - вегетарианцы. Величайшие мыслители и философы Пифагор, Аристотель, Конфуций когда -то для себя выбрали путь вегетарианства.

Известные актёры - Брэд Питт, Эмилия Лау, Натали Потрман, Алисия Милано активные сторонники растительной пищи.

Актуально отказываться от мяса не только среди знаменитостей. К примеру, Артем уже 2,5 года вегетарианец. Из них чуть больше года - веган. Тот, кто не ест ни мясо, ни рыбу, ни яйца, ни молочные продукты.  Родственники парня сначала его не поддержали. Негодовали: «Что за стол подавать праздничный?» Перейти  на такую пищу было не сложно. Но первое время организм напоминал о своих потребностях.

А вот стаж Марты в вегетарианском деле - около 10 лет. Мама дочку в ее выборе поддержала. Со временем и сама отказалась от мяса. Сейчас Марта только вегетарианка, но когда-то и «веганила» - в ее рационе только растительный белок.

К слову, хорошо это или плохо: жить без мяса - можно судить без преувеличений. Вегетарианцы заменяют природный белок на растительный. Но по словам диетолога он не содержит в полной мере всех полезных веществ. И это определённо сказывается на здоровье.

# Здоровое питание # Марина Попова # Здоровье # Консультация врача # Фотофакт # Полезные советы # Виктория Ходосок

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