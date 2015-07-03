В РНПЦ детской онкологии состоялась торжественная церемония открытия 3-х домиков от Нидерландов

Новости Беларуси. Три домика от Королевства Нидерландов появились под Минском. 3 июля в Республиканском центре детской онкологии новое жилье обрели юные пациенты и их родители. А это 6 семей. Таким образом расширяется «Пансионат Боровляны».

Это международный гуманитарный проект, который появился в 1998 году. И теперь его реализация подходит к завершению.

«Никогда не болеть и поскорее выздороветь». Шарик с таким желанием шестилетняя Маша и ее родители запустили в небо с надеждой, что оно непременно сбудется. Страшный диагноз «острый лимфобластный лейкоз» ей поставили в 2014 году. И вот уже четыре месяца девочка лечится в Республиканском центре детской онкологии. А живет вместе с семьей буквально в трех шагах от клиники в мобильном домике, который пусть и небольшой, но вмещает в себя все необходимое для комфортной жизни.

В таком домике живет две семьи. Есть общая кухня, отдельные жилые комнаты и санузлы. Семья Скляр наладила здесь домашний уют, а добрые соседи всегда готовы помочь не только словом, но и делом. А маленькая Маша и вовсе нашла себе новых друзей. В таких условиях и тяжелый процесс лечения гораздо легче выдержать.

Лечение детей с онкологическими заболеваниями крайне длительное, а заселение юных пациентов и их родителей в мобильные домики позволяет получить необходимую медицинскую помощь в любое время суток.

Это хорошая и удобная альтернатива больничной палате.

Проект «Пансионат Боровляны» получился по-настоящему международным. В его создании принимали участие государственные и частные компании со всей Европы. Была получена помощь от отечественных банков и инвесторов. Совсем недавно присоединилась благотворительная организация из Нидерландов. На их счету — три готовых мобильных домика. Еще несколько построят в самое ближайшее время.

Клаас Коопс, почетный консул Республики Беларусь в Королевстве Нидерландов, глава благотворительной организации:

Это очень замечательный проект вашего онкологического центра. В этом пансионате родители могут быть со своими детьми на протяжении всего курса лечения. И для нас большая честь участвовать в этой программе.

На данный момент заселена половина пансионата. Еще несколько семей готовятся заехать в ближайшие месяцы. А всего на лечение в таком формате претендуют сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.