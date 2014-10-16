Акция «100 вопросов кардиологу» стартовала в Минске

Новости Беларуси. Где пройти курс адаптации после инсульта и что делать, если сердце бьётся с перебоями? Республиканская акция «100 вопросов кардиологу» стартовала в столице.

Для того чтобы получить консультацию необязательно записываться на личный прием — задавать свои вопросы можно по телефону или скайпу.

Кроме того, в поликлиниках и больницах будут организованы дополнительные кардиопроцедурные кабинеты, врачи выедут на предприятия, а видео о профилактике сердечных заболеваний покажут даже в общественном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.