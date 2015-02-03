Прямой эфир

Можно ли заваривать чай кипятком и в какой посуде делать это правильно? Советы чайного мастера

03 февраля 2015 10:09
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Можно ли заваривать чай кипятком и в какой посуде делать это правильно? Ответ зависит от выбранного вами сорта. К примеру, пуэр. Температура воды - 97 градусов.

Пуэр обладает двумя вкусами: ореховым и фруктовым. Какой окажется у вас в чашке, - зависит от слоя, с которого вы срезаете заварку. А для раскрытия всех сторон аромата, нужно использовать только глиняный чайник. Посуду прогревать только кипяченой водой, и только потом можно класть туда заварку.

Кстати, пуэр - единственный чай, который можно питьна голодный желудок.

95 градусов - максимальная температура кипения для черного и красного чая. Белый и зелёный - требую не менее 80. Иначе напиток приобретает совсем иной аромат и теряет свойства.

# Здоровье # Фотофакт # Полезные советы # Чайная церемония # Юлия Якубовская # Дмитрий Конопелько

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