Можно ли заваривать чай кипятком и в какой посуде делать это правильно? Советы чайного мастера

Можно ли заваривать чай кипятком и в какой посуде делать это правильно? Ответ зависит от выбранного вами сорта. К примеру, пуэр. Температура воды - 97 градусов.

Пуэр обладает двумя вкусами: ореховым и фруктовым. Какой окажется у вас в чашке, - зависит от слоя, с которого вы срезаете заварку. А для раскрытия всех сторон аромата, нужно использовать только глиняный чайник. Посуду прогревать только кипяченой водой, и только потом можно класть туда заварку.

Кстати, пуэр - единственный чай, который можно питьна голодный желудок.

95 градусов - максимальная температура кипения для черного и красного чая. Белый и зелёный - требую не менее 80. Иначе напиток приобретает совсем иной аромат и теряет свойства.