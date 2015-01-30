Простуда на губах? Справиться с герпесом за считанные дни - возможно!

Простуда на губах, или говоря медицинским языком, вирус герпеса — настоящая проблема для миллионов людей. Но справиться с ней за считанные дни возможно. Достаточно воспользоваться простыми советами и рекомендациями.

Помимо специальных мазей и кремов, которые легко найти в аптеке, помогут народные средства. К примеру, чеснок. Достаточно натереть его на мелкой терке и перемешать с медом. Эту смесь полезно не только принимать внутрь для профилактики простуды и гриппа, но и прикладывать на пораженный участок губы.

Облепиховое, пихтовое масла и масло чайного дерева — хорошие помощники в борьбе с вирусом герпеса. Эти природные антиоксиданты быстро заживляют ранки. Но наносить их следует точно на болячку.

Приготовьте себе на завтрак яйцо. А тонкую пленку, которая находится под скорлупой, не выбрасывайте. Прикладывайте ее на саму «простуду» 5-6 раз за день. Это народное средство помешает доступу кислорода, и пузырьки герпеса перестанут распространяться.

Стало плохо с сердцем? Накапайте себе «сердечных» капель. А если беспокоит простуда на губах, смочите каплями вату и прикладывайте к болячке 6-7 раз в день.

Алоэ — самое известное растение, которое заживляет раны. Сок его листьев оказывает на кожу противовоспалительное, бактерицидное и восстанавливающее действие. Чтобы справиться с герпесом, оторвите лист, срежьте с одной стороны кожу и прикладывайте мякотью к ране. А чтобы закрепить эффект и укрепить иммунитет, смешайте сок алоэ с медом и принимайте внутрь по одной чайной ложке в день. Ведь высыпание на губах появляется только тогда, когда организм ослаблен. Поэтому первое средство в борьбе с герпесом — укрепление иммунитета. Поможет закаливание, занятие йогой, физические нагрузки и правильное питание. Оздоравливайтесь, и тогда никакая простуда на губах не будет страшна.