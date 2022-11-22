Ботокс помогает при мигрени? Вот что рассказали о таком лечении медики

При головной боли все мы привыкли пить таблетки. Но стоит ли говорить, что, злоупотребляя препаратами, зачастую без назначения врача, можно пропустить начало серьезного заболевания? Несколько лет назад завершились клинические испытания ботулотоксина при хронической мигрени. Такой метод имеет эффективную доказательную базу в лечении многих неврологических заболеваний и состояний.

Екатерина Щерба, врач-невролог медицинского центра «Нордин»: При введении нейропротеина в определенную мышцу происходит нарушение нервно-мышечной передачи, что способствует расслаблению мышцы. Также доказан эффект ботулинотерапии в виде значительного уменьшения болевого синдрома, что нашло свое отражение в лечении многих хронических болевых синдромов. В настоящее время этот метод получил широкое распространение в лечении болевых синдромов, в частности при хронической мигрени, головной боли, напряжения, при лицевых болях, миофасциальных болевых синдромах, при бруксизме.

В настоящее время у неврологов Беларуси появилась уникальная возможность использования ботулопротеина в лечении хронической мигрени. Специалисты работают по специальному протоколу, где четко указаны дозы и зоны введения препарата.

Екатерина Щерба:

У пациентов с хронической мигренью мы наблюдаем уменьшение частоты и количества дней с головной болью. Также улучшается качество жизни пациента и степень выраженности коморбидных заболеваний, в частности депрессии, тревоги. Препарат ботулопротеин вводится в определенные группы мышц на лице, области затылка и шеи. Существует 39 определенных точек, куда необходимо вводить данное лекарственное средство. Препарат вводится в дозе 5 единиц. Всего на лечение хронической мигрени уходит 155-195 единиц. Данный метод рекомендуется повторять каждые три месяца в течение первого года лечения. Далее длительность лечения определяет лечащий доктор пациента.