Квашеную капусту очень любят клетки кишечника. Рассказываем 3 рецепта этого полезного блюда

Анастасия Макеева, корреспондент: С капустой зима не будет грустной, а очень даже полезной и вкусной. Запасаемся витаминами и квасим на здоровье.

Вадим Парханович, шеф-повар: Приготовим три простых, но очень вкусных рецепта. Первый – капуста с клюквой.

Натираем капусту. Морковь натираем на крупной терке. Добавляем соль, сахар и выжимаем капусту до появления сока. Добавляем клюкву и перемешиваем. Плотно утрамбовываем.

Коктейль витамина С готов. Традиционная белорусская закваска. Натираем капусту, одну морковь, приправляем солью, сахарком и тмином. Выжимаем, пока не появится сок, и плотно прижимаем всю массу.

Вадим Парханович:

И третий, самый оригинальный рецепт – с медовой заливкой. Натираем капусту, морковь на крупную терку. Добавляем соль и выжимаем капусту до появления сока. Добавляем лавровый лист, душистый перец и перемешиваем.

Делаем заливку. На пол литра кипяченой воды – столовая ложка меда. И заправляем капустку. Сладкий, пикантный вкус придется по душе гостям. Берите на карандаш.

Вадим Парханович:

Капуста готова. Теперь накрываем ее марлей и даем постоять три дня при комнатной температуре. Три раза в день протыкаем деревянной шпажкой, чтобы вышел газ.