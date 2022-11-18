Квашеную капусту очень любят клетки кишечника. Рассказываем 3 рецепта этого полезного блюда

Анастасия Макеева, корреспондент:
С капустой зима не будет грустной, а очень даже полезной и вкусной. Запасаемся витаминами и квасим на здоровье.
Анастасия Макеева, корреспондент:
С капустой зима не будет грустной, а очень даже полезной и вкусной. Запасаемся витаминами и квасим на здоровье.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Приготовим три простых, но очень вкусных рецепта. Первый – капуста с клюквой.
Натираем капусту. Морковь натираем на крупной терке. Добавляем соль, сахар и выжимаем капусту до появления сока. Добавляем клюкву и перемешиваем. Плотно утрамбовываем.
Коктейль витамина С готов. Традиционная белорусская закваска. Натираем капусту, одну морковь, приправляем солью, сахарком и тмином. Выжимаем, пока не появится сок, и плотно прижимаем всю массу.
Вадим Парханович:
И третий, самый оригинальный рецепт – с медовой заливкой. Натираем капусту, морковь на крупную терку. Добавляем соль и выжимаем капусту до появления сока. Добавляем лавровый лист, душистый перец и перемешиваем.
Делаем заливку. На пол литра кипяченой воды – столовая ложка меда. И заправляем капустку. Сладкий, пикантный вкус придется по душе гостям. Берите на карандаш.
Вадим Парханович:
Капуста готова. Теперь накрываем ее марлей и даем постоять три дня при комнатной температуре. Три раза в день протыкаем деревянной шпажкой, чтобы вышел газ.
Для первого рецепта понадобится 5 килограммов капусты, 5 морковок, 500 граммов клюквы, 20 граммов сахара и 40 граммов соли.
Для второго рецепта понадобится 5 килограммов капусты, 5 морковок, 20 граммов сахара, 40 граммов соли и 20 граммов тмина.
Для третьего рецепта понадобится 5 килограммов капусты, 5 морковок, 20 граммов соли, 5 столовых ложек меда и литр воды.
Кислая капуста прошита в ДНК каждого белоруса. Неспроста ее обожали наши предки. Витамина С в ней больше, чем в лимонах. Она обеспечит отпор вирусам, инфекциям и укрепит иммунитет. Это не миф. За счет большого содержания витаминов группы В квашеная капуста способствует стрессоустойчивости. Если вы хандрите или впали в осеннюю спячку, включайте этот чудо-продукт в свой рацион.
Анна Бедрицкая, диетолог, фитнес-тренер:
Квашеная капуста относится к так называемым продуктам брожения, или ферментированным продуктам. Это те продукты, которые очень любят наши клетки кишечника. Клетки кишечника – это источник синтеза серотонина. 90 % серотонина – это гормон радости, счастья, спокойствия. Сочетание витамина С и клетчатки в квашеной капусте и белкового продукта (курица, свинина) будет встраиваться и синтезировать ваш собственный коллаген. А если это еще заправить хорошим количеством воды, то упругая, красивая кожа вам обеспечена.
Если хотите похудеть на капусте, знайте – для монодиеты и даже разгрузочных дней она не подходит. Кислота сильно раздражает ЖКТ. Для людей с гастритами, язвами, повышенной кислотностью категорическое нет. 150-200 граммов – приемлемая норма в день. А с растительным маслицем и лучком – просто объеденье.