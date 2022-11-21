«Он только убивает бактерии». Спросили у врачей, как правильно принимать антибиотики

Зачастую, заболев, люди не обращаются к врачам и начинают лечиться самостоятельно. И верхнюю строчку в списке чудо-лекарств давно уже заняли антибиотики. А ведь нерациональное применение лекарственных средств приводит к формированию новых бактерий, усиливает побочные действия препарата, а также негативно влияет на органы человека, особенно печень и почки, что приводит к серьезным последствиям. Именно поэтому по инициативе ВОЗ в Беларуси проводится неделя правильного использования антибиотиков.

Татьяна Рыбак, врач-терапевт 1 категории:

Антибиотики – это лекарственные препараты, которые используются для лечения инфекций, вызванных различными видами микроорганизмов, различными видами бактерий. По механизму действия антибиотики делятся на две большие группы – широкого спектра действия, которые влияют на многие виды организмов, и узкого спектра действия, которые влияют конкретно на какие-то бактерии. Каждый курс лечения антибиотиком должен быть завершен. Даже если вам стало лучше уже на следующий день приема препарата, продолжайте лечение ровно столько, сколько вам назначил доктор. Чаще всего это от 5 до 14 дней.

Татьяна Рыбак:

Не уменьшайте дозу антибиотика, так как низкие дозы могут привести к неэффективному лечению. Более того, они могут привести к развитию антибиотикорезистентности. Антибиотикорезистентность – это состояние организма, когда бактерия становится устойчивой к действиям антибиотика. Также надо соблюдать кратность приема антибиотиков. От аллергической реакции на препарат никто не застрахован. Если вы почувствовали себя плохо, например, отекла шея или лицо, стало трудно дышать, немедленно вызовите скорую помощь. Аллергическая реакция на антибиотик вовсе не означает, что антибактериальные препараты вам противопоказаны. Обязательно сообщите о реакции врачу, и в следующий раз он подберет антибиотик другой группы.

Татьяна Рыбак:

70-80 % острых респираторных инфекций – это инфекции вирусной этиологии, а они совершенно не нуждаются в лечении антибиотиками. Вирусная инфекция лечится без антибиотиков, совершенно другими средствами, и обычно это симптоматические препараты. В амбулаторной практике терапевта, как правило, антибиотики назначаются при следующих заболеваниях – это острый стрептококковый тонзиллит, острый риносинусит, острый пиелонефрит. Это инфекции, вызванные хеликобактер пилори. Для детей выпускаются препараты в специальных формах. Это могут быть растворимые таблетки, их легко дать с молоком или чаем, сиропы или гранулы для приготовления суспензий. Часто они имеют приятный аромат и вкус, что не вызывает отрицательных эмоций у больного ребенка.