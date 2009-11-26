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Больному пересадят легкие и сердце в Беларуси

26 ноября 2009 12:58
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Первая в стране операция по трансплантации комплекса сердце — легкие запланирована на 2010 год. 

Иван Пикиреня, главный хирург Минздрава:
- В ней будут задействованы специалисты сразу двух ведущих медучреждений — РНПЦ «Кардиология» и РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. Такой тандем обусловлен в первую очередь некоторыми специфическими особенностями проведения подобных операций и отбора пациентов.
Группа белорусских кардиохирургов уже прошла соответствующую подготовку и обучение в Литве. Сейчас специалист РНПЦ онкологии и медицинской радиологии находится на стажировке в Вене, пишет «Р».

С начала года в республике проведено 11 операций по пересадке сердца и 23 — печени. Помимо этого, выполнено 85 трансплантаций почек.  

# Здоровье # Здравоохранение Беларуси # Операции на сердце

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