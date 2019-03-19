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Бесплатно проверить давление и узнать уровень глюкозы можно будет в торговых центрах Минска

19 марта 2019 11:52
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В этом месяце в Минске стартовала акция «Цени своё здоровье». Суть её в том, что минчане в торговых центрах, аптеках и на промышленных предприятиях смогут проверить своё давление, узнать уровень глюкозы в крови. Какая цель акции, узнали в программе «Большой город» у заведующей эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Проведение профилактических акций имеет под собой достаточно важное значение и не всегда у каждого из нас есть время посетить учреждение здравоохранения для контроля того же артериального давления. Поэтому проведение таких акций является достаточно значимым, чтобы люди, посещая те же торговые центры, как бы невзначай узнали какие-то аспекты своего здоровья и, возможно, в последующем обратились к специалисту.

# Акции # Здоровье # Екатерина Хомченко # Фотофакт # Здоровье

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