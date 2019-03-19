Появились ли в Минске клещи?

В Бресте уже проснулись клещи. Какая ситуация в Минске, узнали в программе «Большой город» у заведующей эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

В настоящее время обращений в учреждения здравоохранения по поводу присасывания клещей на территории Минска не зарегистрировано. По данным многолетних наблюдений, активность клещей наблюдается при оптимальных температурных условиях: это +5 градусов и более – температура почвы, 80% влажность. Для города Минска это, как правило, март, апрель. Если смотреть по прошлому году, то первое обращение по поводу присасывания клеща на территории города Минска было у нас 4 апреля.