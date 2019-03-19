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Появились ли в Минске клещи?

19 марта 2019 11:44
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В Бресте уже проснулись клещи. Какая ситуация в Минске, узнали в программе «Большой город» у заведующей эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
В настоящее время обращений в учреждения здравоохранения по поводу присасывания клещей на территории Минска не зарегистрировано. По данным многолетних наблюдений, активность клещей наблюдается при оптимальных температурных условиях: это +5 градусов и более – температура почвы, 80% влажность. Для города Минска это, как правило, март, апрель. Если смотреть по прошлому году, то первое обращение по поводу присасывания клеща на территории города Минска было у нас 4 апреля.

# Укусы клещей # Здоровье # Екатерина Хомченко # Фотофакт # Укусы клещей

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