Новости Беларуси. Белорусские врачи провели уникальную операцию, которая позволит помочь пациентам с хроническим отитом. Новая методика даст шанс людям, страдающим непроходимостью слуховой трубы. Наши медики расширяют ее, используя немецкие технологии, что позволяет вылечить хронические заболевания. А это значит, восстановить потерю слуха. В планах – обучение иностранных коллег.

Она уже три года едва улавливает шепот. Могилевчанка Валентина Викторовна – социальный работник. Ее подопечный – инвалид – и постоянно нуждается в заботе и помощи. Сейчас, ложась на операционный стол, она сама рассчитывает на помощь медиков.

Валентина Качанова, пациентка Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

И больничные очень часто были, и слух, конечно, когда ухо заложено, очень плохо, вообще не слышала. Я волнуюсь немножко, но надеюсь на наших специалистов, что будет все хорошо.

Этого момента женщина ждала полтора года – это шанс почувствовать жизнь, насыщенную звуками. Белорусские медики впервые провели эту уникальную операцию. Практически у всех пациентов с хроническим отитом проблемы со слухом. С помощью немецких технологий белорусские медики научились восстанавливать возможность слышать.

Эта уникальная операция длится до 20 минут. У большинства пациентов восстановление слуха происходит сразу же. Но под наблюдением специалистов они будут находиться до пяти дней.

Ольга Алехно, заведующая операционным блоком Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

Операция прошла успешно. У этой пациентки мы можем ожидать хороший положительный функциональный результат после этой операции. Однократное выполнение данной манипуляции, операции пациенту в 85% случаев дает положительный результат.

Процедура сложная, главное – не задеть сонную артерию и нервы. Поэтому хирурги, словно ювелиры, на микроуровне проводят все манипуляции.

Мартин Кох, профессор медицины ( Германия):

Врачи провели операцию на высоком уровне. Не возникло никаких осложнений. Мы можем смело утверждать, что медики хорошо образованы, а Центр отлично оснащен и есть большой опыт работы. Подобные операции проводят в Германии, Франции, Италии и Испании.

Подобных пациентов в нашей стране порядка двух тысяч и каждый мечтает услышать. У нас такую операцию для граждан Беларуси планируют делать бесплатно. В СНГ подобные процедуры никто больше не выполняет.

Людмила Макарина-Кибак, директор Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

Мы уверены, что сможем выполнять экспорт услуг, сможем обучать наших иностранных коллег. Мы уже в течении месяца на европейском пространстве. Наша клиника проходит аккредитацию для того, чтобы стать центром для обучения коллег из Европы.

Буквально через неделю героиню сюжета выпишут, а белорусские медики смогут предлагать иностранным пациентам и врачам новую услугу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.