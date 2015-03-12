Новости Беларуси. Впервые на территории СНГ. Белорусские врачи провели уникальную операцию, предотвращающую хроническое заболевание отитом. Новая методика даёт шанс людям, страдающим непроходимостью слуховой трубы.

Наши медики расширяют использование немецких технологий, что позволяет вылечить хронические заболевания. Это, значит, и восстановить потерю слуха. В будущем специалисты планируют обучать данной методике иностранных коллег, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Людмила Макарина-Кибак, директор Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

Устье слуховой трубы расположено в основании черепа сзади за носом и рядом со слуховой трубой. Анатомически проходит очень важное образование — это внутренняя сонная артерия, это нервы, поэтому, чтобы человеку выполнить эту методику быстро и без осложнений, надо очень хорошо знать анатомию, надо владеть всеми хирургическими приемами эндоскопической ринохирургии.

Мартин Кох, профессор медицины (Германия):

Врачи провели операцию на высоком уровне. Не возникло никаких осложнений. Мы можем смело утверждать, что медики хорошо образованы и надеемся, что данная операция и в дальнейшем будет иметь успех. Мы рассматриваем на базе этой клиники создание обучающего центра для специалистов из восточно-европейского региона, так как центр хорошо оснащен и есть большой опыт работы.