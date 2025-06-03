Современная хирургия приходит в регионы! В Лиде освоили новые методы лечения суставов

Современные методики оказания медицинской помощи продолжают внедрять в регионах. Так, новые виды малоинвазивных операций на суставах освоили врачи Лидской центральной районной больницы, которая носит статус межрайонной клиники. Если раньше жителям пяти ближайших районов приходилось выполнять такие типы хирургических вмешательств в столице или в областном центре, то теперь технологии стали доступны по месту жительства. Лидские травматологи прошли необходимое обучение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первую операцию в качестве мастер-класса выполнили сотрудники РНПЦ травматологии и ортопедии – следить за ней могли и другие региональные медики. Как себя чувствует пациент – узнала Галина Буро. Старая травма дала о себе знать. Больше 30 лет назад житель Лиды Руслан Аршанский случайно повредил колено. Боль нарастала с каждым годом. Вердикт врачей: нужна артроскопическая операция, хорошая новость – за помощью не придется ехать в Гродно или Минск – малоинвазивное вмешательство начали выполнять в Лидской больнице.

Руслан Аршанский, житель Лиды:

Думаю, что это очень хорошо для всех жителей города, что смогут воспользоваться и здесь на месте делать операции. Руслан станет вторым, кому в Лиде с помощью малоинвазивной хирургии устранят боль в ноге. Первую операцию выполнили женщине Наталья Лавник травматологи республиканского уровня. За мастер-классом следили региональные врачи. Работа ювелирная, ведь c помощью специального оптического прибора – артроскопа – надо детально исследовать сустав внутри и устранить причину боли.

Михаил Герасименко, директор Республиканского научного-практического центра травматологии и ортопедии:

Это малоинвазивные операции, после которых пациенты начинают ходить буквально на следующий день. Данные операции при своевременном их использовании по показаниям способны отодвинуть на определенный период такие терминальные варианты, как эндопротезирование крупных суставов. И на данный момент мы рассматриваем широкое распространение артроскопических методик в нашей стране как один из вариантов лечения артрозов крупных суставов. Вмешательство с минимальными надрезами кожи занимает 15 минут, послеоперационные риски сведены к минимуму, выписка из больницы в течение пяти дней. Первая пациентка – лидчанка Наталья Лавник – только из оперблока, а уже мечтает, как сможет сесть на велосипед.