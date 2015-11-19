Новости Беларуси. Настоящий прорыв в мировой науке. Белорусские ученые презентовали устройство, которое поможет восстановить функции мозга без хирургического вмешательства. Аппарат преобразует стволовые клетки в нейроны, которые потом можно имплантировать в человеческий организм. Новая методика уже хорошо себя зарекомендовала при различных тестах и одобрена Министерством здравоохранения.

Анастасия Винчо, СТВ:

Вот это небольшое устройство сможет подарить шанс на полноценную жизнь. Сюда помещаются стволовые клетки, аппарат их преобразует в нейроны, которые после имплантируются в мозг без хирургического вмешательства. Только представьте, человек, который раньше не мог пошевелиться, после процедуры снова сможет ходить.

Поставить на ноги или восстановить мыслительные процессы. Вернуть, что было утеряно после серьезной травмы головы, сегодня возможно только с помощью хирурга. Однако подобные операции на мозге входят в список самых опасных. Белорусские ученые предлагают процедуру с аналогичным результатом, но уже без надрезов и швов.

Владимир Кульчицкий, заместитель директора по научной работе Института физиологии НАН Беларуси, руководитель межведомственного исследовательского центра искусственного интеллекта:

Не надо делать трепанацию черепа. И вдоль нервных стволов, в частности обонятельного нерва, эти клетки сами мигрируют в ту зону, где разрушен участок, встраиваются в эту зону и восстанавливают нейронную сеть.

Аппарат успешно прошел все тесты. Первая процедура запланирована уже на следующий год. Белорусские ученые активно работают и за рубежом. Мало кто знает, но именно благодаря нашим физикам был открыт бозон Хиггса. Инженеры из Синеокой участвовали в сооружении уникальной установки, где и увидели знаменитую частицу Бога – последнюю составляющую современной теории элементарных частиц. А сейчас белорусские умы помогают строить коллайдер НИКА. Это будет лучшая установка в России для проведения экспериментов по физике тяжелых ионов.

Виктор Матвеев, директор Объединенного института ядерных исследований (Россия):

Белорусские коллеги принимают в нем большое участие. Они являются участниками важнейших элементов этого проекта: как создания самого коллайдера, так и экспериментальных установок.

Белорусская наука открыта для новых проектов. Сегодня в Минск прибыли делегации из стран Европы и Азии.

Ле Хонг Кхьем, вице-директор Института физики Академии наук Вьетнама:

Мы активно сотрудничаем с Беларусью. Так, недавно был подписан меморандум между двумя академиями. Сегодня уже идет речь о выполнении каких-то определенных проектов между Институтом физики Вьетнама и организацией НАН Беларуси.

Иван Штекл, заместитель директора Института прикладной физики пражского университета (Чехия):

В Беларуси быстро развивается сфера Software. В сегодняшнем мире — это микроэлектроника, исследования космоса.

Быть первыми в физике, информатике и медицине. Отечественной науке это по плечу. О высоком потенциале наших ученых говорят и цифры. С белорусской Академией наук сотрудничает порядка 80 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.