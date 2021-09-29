Кружится голова, когда резко встаёте? Это может быть причиной гипотонии

Слабость, рассеянность, пониженное давление – увы, это симптомы вовсе не осенней хандры, а серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой. Гипотония, или гипотензия, широко известна своими неприятными проявлениями. Так чем же опасно давление ниже нормы?

Алеся Пастушенко, врач общей практики, заведующий отделением общей врачебной практики №3 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района г. Минска:

Для человека артериальное давление считается нормальным в соотношении систолического и диастолического 120/80 миллиметров ртутного столба. Таким образом, гипотензия – это снижение артериального давления ниже 90/60 миллиметров ртутного столба.

Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей категории:

Если говорить про определение артериальной гипотензии, то она должна быть не только на одной руке, а на обеих, и стойкое снижение как систолического, так и диастолического артериального давления. При понижении только одного из них либо на одной руке – это не является артериальной гипотонией. Стресс, беременность, сердечная недостаточность, проблемы со щитовидкой – причин понижения давления множество. Чтобы подобрать верную методику лечения, стоит разобраться в проблеме.

Алеся Пастушенко:

Это может быть приспособительная реакция у людей, которые живут в высоких местностях. Также может быть наследственная артериальная гипотензия. Больше всего характерно для лиц женского пола худощавого телосложения. Наиболее известная нам – это ортостатическая артериальная гипотензия. Возникает преимущественно у лиц, когда происходит резкое изменение положение тела из горизонтального в вертикальное. К гипотензии может приводить и прием некоторых лекарственных препаратов. Например, таблетки от высокого давления, средства для лечения депрессии и бессонницы. Если гипотония сопровождается частыми головокружениями, одышкой и даже обмороками, необходимо срочно обратиться к врачу.

Алеся Пастушенко:

Симптомами развития артериальной гипотензии являются головокружение, головная боль, которая носит тупой характер, преимущественно в лобной и теменной областях. Также это могут быть общая слабость, вялость, снижение работоспособности, повышенная сонливость. Характерны также перепады настроения. Учащенное сердцебиение, темнота перед глазами и головокружения – это явные предвестники обморока при гипотонии. Если вам резко стало плохо, необходимо как можно быстрее присесть, опустить голову ниже колен и несколько минут подышать ровно, но не глубоко.

Александр Вербовиков:

В данном случае высок риск травмы при потере сознания, падение человека. Мы должны понимать, что если случается приступ понижения артериального давления, то необходимо уложить его на пол, немножко приподнять ноги. Чтобы уберечься от гипотензии, не забываем про режим дня. Отказ от вредных привычек, массаж и умеренные физические нагрузки помогут укрепить сосуды.