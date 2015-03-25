Как проходит проверка на детектор лжи и можно ли обмануть полиграфа?

Проверка на детекторе лжи - дело абсолютно добровольное. Кто-то проверяет своих сотрудников, а кто-то своих близких и родных. Сам процесс несложный. Тематика вопросов обсуждается заранее.

Специальные датчики контролируют дыхание - верхнее и нижнее, давление, кожное сопротивление, динамику кровенаполнения кончиков пальцев.

Отдельный датчик движений фиксирует малейшие изменения положения.

Сначала начинается проверка. Небольшая пауза. И после - само тестирование.

На каждый ответ тестируемого полиграф откликается и все четко устанавливает: будь то ложь, будь то истина.

Детектор лжи определяет только факты настоящего или прошлого. Узнать будущее - не в его власти. Но самое интересное: если вы вдруг только задумали что-то сделать, то мысли не отобразятся, а вот, если совершили хотя бы минимальные действия, все покажет монитор.

В достоверность полиграфа верят не все, хотя специалисты дают гарантию 93-98%. Советы «как обмануть технику» - в открытом доступе в Интернете. Но по словам эксперта, как говорится, ни один из них «не прокатит». Ещё один способ проверки - живые эмоции.