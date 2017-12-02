Адреналин, ледяная вода и спортивный интерес: как зимнее плавание влияет на здоровье?

Новости Беларуси. Белорусские «моржи» открыли плавательный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские «моржи» открыли плавательный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С наступлением календарной зимы приверженцы зимнего плавания провели на минском Комсомольском озере заплыв. В нём приняли участие около сотни любителей здорового образа жизни. Помимо людей привычных, окунуться в холодную воду сегодня мог и каждый желающий. Ведь, как известно, это – лучшая профилактика от простуды.
В спортивном зимнем плавании практически нет возрастных ограничений. Илья, например, – один из самых младших участников чемпионата. Ему всего 13. Закаляется уже 4 года, начал с подачи родителей, после и сам «прикипел» к холодной воде.
Илья Копытенко:
Мне не холодно, только когда выходишь на старт. Когда плывёшь уже нет. Тоже тепло.
А вот Александру Семёновичу Илья годится во внуки. Вспоминает, начал закаляться будучи студентом, чтобы меньше болеть. Ведь холодный душ и окунания: лучшее лекарство от простуды.
Александр Кабанов:
По крайней мере последний 20 лет ни насморки, не простуды, не сквозняки мне не страшны. Моржевал, не было плавания.
Некоторые на соревнования приходили семьями, кто-то просто окунуться, но в основном посоревноваться.
Илья Давидович:
Очень холодно.
Ледяной бассейн Комсомольского озера выглядит действительно эффектно. 25 – метров в длину, 12,5 - в ширину. Температура воды в первые дни зимы около двух градусов выше нуля. Поэтому рискнуть окунуться могут разве что подготовленные «моржи».
Во время заплывов спортсменов поддерживали возгласы с берега. А после финиша грело желание быстрее окунуться уже в горячую воду.
Андрей Карпович:
Банька, прежде всего, согреться. Ощущения вообще прекрасные.
Здесь каждый участник – победитель. Ведь главный приз – крепкое здоровье.