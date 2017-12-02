Новости Беларуси. Поправить здоровье за 5 дней. Первый безвизовый турист воспользовался услугами белорусской медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложную лапароскопическую операцию жителю Польши провели в Гродненской областной больнице. Хирургическое вмешательство мужчине выполнили с применением прогрессивных технологий – удалили сразу две внутренние грыжи живота. От недуга иностранец страдал не один год.

Стоял на очереди в польской клинике, где услуга почти в два раза дороже, чем в Беларуси. О возможности операции в Гродно узнал в ходе туристической поездки в безвизовую зону нашей страны. После операции турист чувствует себя хорошо. И готовится к выписке.

Адам Мухля, турист (Польша):

Я буду рекламировать гродненскую клинику. У меня есть много знакомых в Европе, США, Канаде. Я, когда получу этот сюжет, всем разошлю его с рекламой этой замечательной клиники.