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Сложную лапароскопическую операцию жителю Польши провели в Гродненской областной больнице

02 декабря 2017 14:33
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Новости Беларуси. Поправить здоровье за 5 дней. Первый безвизовый турист воспользовался услугами белорусской медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложную лапароскопическую операцию жителю Польши провели в Гродненской областной больнице-1

Сложную лапароскопическую операцию жителю Польши провели в Гродненской областной больнице. Хирургическое вмешательство мужчине выполнили  с применением прогрессивных технологий –  удалили сразу две внутренние грыжи живота. От недуга иностранец страдал не один год.

Сложную лапароскопическую операцию жителю Польши провели в Гродненской областной больнице-3

Стоял на очереди в польской клинике, где услуга почти в два раза дороже, чем в Беларуси. О возможности операции в Гродно узнал в ходе туристической поездки в безвизовую зону нашей страны. После операции турист чувствует себя хорошо. И готовится к выписке. 

Сложную лапароскопическую операцию жителю Польши провели в Гродненской областной больнице-5

Адам Мухля, турист (Польша):
Я буду рекламировать гродненскую клинику. У меня есть много знакомых в Европе, США, Канаде. Я, когда получу этот сюжет, всем разошлю его с рекламой этой замечательной клиники.

Сложную лапароскопическую операцию жителю Польши провели в Гродненской областной больнице-7

Сергей Визгалов, заместитель главного врача по хирургии Гродненской областной клинической больницы:
Благодаря безвизовой зоне, мы можем вполне успешно конкурировать с европейскими коллегами, с европейскими хирургами по перечню и по качеству оказываемых хирургических услуг.  
Для пятидневных безвизовых туристов врачи предлагают малоинвазивные операции, при которых не требуется длительная реабилитация. К слову, экспорт медицинских услуг в Гродно растёт – белорусскую медицину всё чаще выбирают туристы из стран дальнего зарубежья.

Сложную лапароскопическую операцию жителю Польши провели в Гродненской областной больнице-9

# Медицина # Здоровье # Фотофакт # Адам Мухля # Сергей Визгалов

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