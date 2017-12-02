Новости Беларуси. Поправить здоровье за 5 дней. Первый безвизовый турист воспользовался услугами белорусской медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Поправить здоровье за 5 дней. Первый безвизовый турист воспользовался услугами белорусской медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сложную лапароскопическую операцию жителю Польши провели в Гродненской областной больнице. Хирургическое вмешательство мужчине выполнили с применением прогрессивных технологий – удалили сразу две внутренние грыжи живота. От недуга иностранец страдал не один год.
Стоял на очереди в польской клинике, где услуга почти в два раза дороже, чем в Беларуси. О возможности операции в Гродно узнал в ходе туристической поездки в безвизовую зону нашей страны. После операции турист чувствует себя хорошо. И готовится к выписке.
Адам Мухля, турист (Польша):
Я буду рекламировать гродненскую клинику. У меня есть много знакомых в Европе, США, Канаде. Я, когда получу этот сюжет, всем разошлю его с рекламой этой замечательной клиники.
Сергей Визгалов, заместитель главного врача по хирургии Гродненской областной клинической больницы:
Благодаря безвизовой зоне, мы можем вполне успешно конкурировать с европейскими коллегами, с европейскими хирургами по перечню и по качеству оказываемых хирургических услуг.
Для пятидневных безвизовых туристов врачи предлагают малоинвазивные операции, при которых не требуется длительная реабилитация. К слову, экспорт медицинских услуг в Гродно растёт – белорусскую медицину всё чаще выбирают туристы из стран дальнего зарубежья.