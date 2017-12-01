«Мы можем исцелять от болезней, которые раньше были неизлечимы»: международная конференция кардиологов проходит в Минске

Новости Беларуси. «Две страны – одно сердце». Международная конференция вновь объединила в Минске ведущих кардиологов из пяти стран. Специалисты из Беларуси, Италии, России, Литвы и Украины обсуждают современные методы борьбы с заболеваниями сердца и проблемы сердечно-сосудистой хирургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, итальянская делегация представили медикам единственную в мире технологию 3D-изображения без очков. Она может найти самое широкое применение, так как помогает врачу четко видеть положение органов и возможные патологии.

Юрий Островский, главный внештатный кардиохирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Самое ценное – это элемент общения между кардиохирургами различных стран. В этом ценность конференции, потому что каждый представляет свой опыт, свое видение, потому что технологии очень быстро меняются, очень много современных технологий.