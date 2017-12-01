«Мы можем исцелять от болезней, которые раньше были неизлечимы»: международная конференция кардиологов проходит в Минске
Новости Беларуси. «Две страны – одно сердце». Международная конференция вновь объединила в Минске ведущих кардиологов из пяти стран. Специалисты из Беларуси, Италии, России, Литвы и Украины обсуждают современные методы борьбы с заболеваниями сердца и проблемы сердечно-сосудистой хирургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, итальянская делегация представили медикам единственную в мире технологию 3D-изображения без очков. Она может найти самое широкое применение, так как помогает врачу четко видеть положение органов и возможные патологии.
Юрий Островский, главный внештатный кардиохирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Самое ценное – это элемент общения между кардиохирургами различных стран. В этом ценность конференции, потому что каждый представляет свой опыт, свое видение, потому что технологии очень быстро меняются, очень много современных технологий.
Массимо Массетти, руководитель кардиохирургического отделения Университетской клиники «А.Джемели» (Италия):
Сегодня мы обсудим самые острые вопросы, особенно те, что касаются клапанного аппарата сердца. Представим новые методы лечения. Это очень важно для простых людей, ведь теперь мы можем исцелять их от тех болезней, которые раньше были неизлечимы.