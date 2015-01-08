Новости Беларуси. Минздрав Беларуси «заморозил» цены на платные медицинские услуги для граждан.

Государственным и частным медучреждениям предписано не допускать роста цен. А в случае нарушения этих требований будут приняты меры к руководителям, не справившимися с данным поручением.

В середине декабря Министерство здравоохранения запретило повышать цены на лекарства. Согласно планам ведомства, в 2015 году белорусские предприятия должны выйти на рекордные показатели по разработке лекарственных средств, чтобы заместить ими импортные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.