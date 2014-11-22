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22 ноября Александру Лукашенко была проведена операция на коленном суставе

22 ноября 2014 17:13
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Новости Беларуси. 22 ноября в Республиканском медицинском центре управления делами Президента Республики Беларусь Александру Лукашенко была проведена операция на коленном суставе. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Республики Беларусь:
Причиной операции стала спортивная травма, полученная во время одной из тренировок по хоккею. Операция была плановая, но из-за плотного, насыщенного графика президента провести ее ранее не представлялось возможным. В настоящее время президент Беларуси чувствует себя удовлетворительно, он находится в своей загородной резиденции. Для реабилитации понадобится 3-4 дня. Свои обязанности президент Беларуси выполняет в полном объеме.    

# Медицина # Александр Лукашенко # Здоровье # Наталья Эйсмонт

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