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Аспиранты БГУ создали средство, которое рассасывает рак желудка

18 ноября 2014 19:05
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18 ноября в Минске в рамках республиканского молодёжного конкурса «100 идей для Беларуси» столичные изобретатели и инноваторы презентовали более 40 новых проектов.

Так, студенты Белорусского национального технического университета представили публике устройство, вырабатывающее вяжущее нано-вещество, из которого производят известь первого и второго сорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Настоящий прорыв в медицине совершили аспиранты БГУ. Молодые ученые продемонстрировали противоопухолевое средство, которое не имеет аналогов в мире.

Лекарственный препарат, рассасывающий рак желудка, уже прошёл доклинические испытания и доказал 100% излечимость болезни.

# Здоровье # Здоровье

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