Аспиранты БГУ создали средство, которое рассасывает рак желудка

Новости Беларуси. Хлеб для похудения или тренажёр для реабилитации после ДТП.

18 ноября в Минске в рамках республиканского молодёжного конкурса «100 идей для Беларуси» столичные изобретатели и инноваторы презентовали более 40 новых проектов.

Так, студенты Белорусского национального технического университета представили публике устройство, вырабатывающее вяжущее нано-вещество, из которого производят известь первого и второго сорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Настоящий прорыв в медицине совершили аспиранты БГУ. Молодые ученые продемонстрировали противоопухолевое средство, которое не имеет аналогов в мире.