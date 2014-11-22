Влада, певица: Я голосую за платную медицину, но по разумным средствам

Государственные поликлиники или частные медицинские центры: за и против.

Светлана Щетько:

Мы сталкиваемся с такой проблемой, что когда приходим в поликлинику, появляется первая загвоздка — мы не можем взять талончик. Я крайне редко хожу в поликлинику, но когда я туда попадаю, я понимаю, что я попала на какую-то совершенно другую планету.

Наталья Дергач, главный врач УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника Советского района Минска»:

Наверное, все-таки не все наши пациенты знают систему выдачи талонов в поликлинике. Работа учреждения здравоохранения регламентирована нормативными документами Министерства здравоохранения, в том числе и выдача талонов. Есть различные варианты взятия талонов. Часть талонов выкладывается на предварительную запись. Это тот вариант, когда вы можете взять талон, когда вам удобно, на тот день, когда вам удобно, на тот месяц, когда вам удобно. Предварительная выдача талонов вообще без ограничения сроков. Можно заказать талон через Интернет. Также вы можете подойти в поликлинику, через справку, регистратуру заказать талон предварительно. Во многих учреждениях здравоохранения стоят инфокиоски, вам не нужно даже обращаться к сотруднику.

Влада, певица:

Все мы приходим в поликлинику, видим огромную очередь. Я прихожу к врачу по острой необходимости, потому что нужно сделать прививку. Все остальное время я стараюсь проводить, используя услуги частных специалистов. Для меня это удобно. Я удивляюсь, когда люди что-то доказывают врачам, с ними ругаются. Я захожу в кабинет, стараюсь за три минуты удалиться. Если потеряли мои анализы, я не считаю нужным выяснять отношения и долго ругаться, потому что все анализы я сдаю в частной медицинской лаборатории. Это очень удобно, в течение 4 часов они приходят мне на электронный адрес. Это не стоит очень больших денег, поэтому я голосую за платную медицину, но по разумным средствам.

Лариса Колобухова, врач, заведующая отделением частного медицинского центра:

Что касается частных медицинских центров, есть у них огромное достоинство — отсутствие очередей, отсутствие каких-то проблем, которые были описаны относительно государственных поликлиник.

Фраза «время — деньги». Человек, работая, разумеется, зарабатывает деньги, и если он это время проводит в очередях, то он эти деньги не зарабатывает. Не настолько дорог прием в частном центре.

Максим Гуменюк, администратор медицинского интернет-портала:

Я послушал истории и не услышал ни одного нарекания на качество оказания медицинской помощи. Люди не могут дойти, дозвониться, но это не проблема конкретного врача.

Накал страстей в поликлинике будет всегда. Здоровые люди в поликлинику не ходят, у нездоровых людей нервы расшатаны.