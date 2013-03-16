16 марта врачи в Минске вспоминали выдающегося педиатра Виктора Курека

Новости Беларуси. Медик-легенда, настоящий учитель, талантливый учёный и просто человек «с большой буквы». В Минске сегодня вспоминали выдающегося детского врача Виктора Курека. За свою жизнь он спас тысячи жизней и стоял у истоков отечественных анестезиологии и реаниматологии. Республиканская научно-практическая конференция собрала в столице известных врачей не только из Беларуси, но и России. Говорили об актуальных проблемах в этой области медицины и о последних достижениях.

Иван Канус, сотрудник кафедры анестезиологии и реаниматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования:

Это был добрейшей души человек. Он действительно заботился о детях, старался вылечить их или, по крайней мере, вывести из критического состояния. Он помог тысячам больным.

Алексей Кулагин, проректор по лечебной работе Белорусского государственного медицинского университета:

Это был человек с большой буквы, специалист высокого класса, который сумел организовать и поставить на высокий уровень службу детской анестезиологии в республике. Он проводил большую работу и с молодыми, и со старыми кадрами. Это был учитель.

Виктор Курек родился в России, но с 70-х годов жил и работал в Беларуси. Именно в это время раскрылся его талант руководителя, ученого и педагога. Он сплотил коллектив единомышленников и развернул многоплановые исследования. Трудоспособности и организаторским способностям врача можно было позавидовать. За более чем 20 лет работы Виктор Викторович создал уникальную отечественную школу детской анестезиологии и интенсивной терапии. Сегодня о ней знают на всем постсоветском пространстве.

Иван Острейков, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и токсикологии детского возраста Российской медицинской академии последипломного образования:

Виктор Викторович – мягкий, нежный и очень умный человек. Всегда было приятно с ним встретиться, пообщаться. Кафедра, которую он возглавлял, была одна из лучших в союзе. И очень многие врачи – анестезиологи и реаниматологи – до сих пор жалеют, что не могут приехать на эту кафедру.